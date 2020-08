U utorak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 25. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: područje Lješanske nahije – Barutana, Goljemadi, Begova Glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice, Ulica Trifuna Đukuća, dio Zagoriča oko groblja, ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Tološa, ul. Ceklinska, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Draževina i ulica Džordža Džeksona.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj;

– u terminu od 08 do 16 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava.

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Pišteta i Jasenovo Polje;

– u terminu od 08 do 15 sati: Glibavac, Rastovac, dio Gornjeg Polja, vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, kaptaža – Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

– u terminu od 09 do 15 sati: Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla i Donji Klenak.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati – Vrbanj.

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 10 do 12 sati – Stari Grad (dio područja oko Katedrale Sv. Tripuna i Biskupije);

– u terminu od 09 do 11 sati – Glavatske kućice.

Bar

– u terminu od 09 do 15 sati: Bulevar JNA (zgrada A-3 i zgrada A-5), ul. Maršala Tita C-15 i C10, ul. Branka Čalovića (br. 1, 3, 5, 7, 9 i 11), ul. Maršala Tita ( br. 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 35 i 37), Bulevar JNA br. 21, područje oko poslovne zgrade “Cerova” i naselje Nišice – Dobra Voda (naizmjenična isključenja u trajanju do 15 minuta u navedenom terminu).

Ulcinj

– u terminu od 09 do 13 sati – Ulcinjske Krute;

– u terminu od 08 do 08:45 sati – Pinješ (naselje kod groblja).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke i dio sela Biševo;

– u terminu od 08 do 18 sati – dio sela Biševo.

Plav

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati – Komnenovo etno selo (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 14 do 16 sati – Novi hotel (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Vojnog sela, Budojevice i Hakanje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Lubnice.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Ulotina;

– u terminu od 09 do 11 sati – Centar za kulturu i Radio Andrijevica (kratkotrajni prekidi u napajanju).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Krejino Vrelo, Pliješevina, Koši Do, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče.

Žabljak

– u terminu od 08 do 15 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

– u terminu od 08 do 18 sati – Rudinovača.

Bijelo Polje

– u terminu od 7:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje, Nedakusi, Lelo i Vinilplast;

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo i Pozeginja;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bliškovo;

– u terminu od 08 do 13 sati – Kičava-Stijena;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 15 do 16 sati : Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 16 sati – Grančarevo, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac;

– u terminu od 08 do 13 sati – Kičava-Jasika;

– u terminu od 09 do 15 sati: Crniš, Medanovići, Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Stožer, Bliškovo, Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Pali, Mijatovo Kolo, Jabučina, Gevčina, Okladi, Stožer, Kotići, Žiljak, Brzava i Donja Lipnica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Lepenac.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Smrčje.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.