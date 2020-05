U utorak radovi na mreži u više opština

Obavještenje o planiranim prekidima za 05. maj

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 05. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja oko trafostanice „Zagorič“, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate,Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola Strana;

– u terminu od 08 do 16 sati: Potoci, manastir „Duga“, tunel „Duga“, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromirai Kupine;

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Rusa Radulovića, Lička ulica, ul. Đure Daničića i Branka Deletića, ulica 18 jula, naselje oko Savinog potoka, ulica Iveze Vukova, ulica Đulje Jovanoviće, ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a.

– u terminu od 08 do 15 sati – Stanaj Adžaj.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Lazine, Bjeluši i crpna „Grlić“;

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Grlić, Slatina i Kopilje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 09 do 16 sari: Crna Greda i Kruševo Ždrijelo.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Lipova Ravan, Povija, Ostrog, Dabovići, Norin i Trešnjevo;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Rokoči.

Plužine

– u terminu od 07:30 do 16 sati – Brljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati – Gač i vodovodne pumpe u Gaču;

– u terminu od 7:30 do 16 sati: Bratica, Salč, Valdanos, Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije;

– u terminu od 08 do 16 sati: Kodre Dakine, Reč, Ćurke, Sutjel i Ada Bojana.

Bar

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ivan Milutinović, Mogilica u Brci i Mandarići;

– u terminu od 08 do 14 sati: Gluhi do, Limljani, Bujići, Karuč, Litine, Pozanje, pumpe vodovoda Velje i Malo oko i dio naselja Dubrava (Bištine);

– u terminu od 08 do 14 sati: Liše Potok, Grabovik, Đurmani, Zagrađe, TS-Z Drina Kamenolom, Velji Grad i Crni Rt.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati – dio naselja Šumet.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – dio Orahovca.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16:00 sati: Luštica, Uvala Dobreč i radio far SMATSA;

– u terminu od 08 do 12 sati: Kameno, Mokrine, Kuševice, Vrbanj i Ubla;

– u terminu 12 do 17 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Kolašin

– u terminu od 08 do 18 sati: Bakovići, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte, Rogobore, Fabrika vode i Ilinčići;

– u terminu od 09 do 14 sati – Međuriječje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati – Crvena Lokva.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Nedakusi, Vlah, Pripčići, Grubejšići i Pavino Polje.

– u terminu od 07:30 do 16 sati – Glibavac i Donje Dobrinje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati – Otilovići.

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati – Tušinja;

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati – Uskoci i Smrčevo Brdo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati – Rijeka;

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Plav

– u terminu od 10 do 14 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski lift, Hoti, Vojno Selo i Hakanje.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica i dio sela Gračanica;

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.