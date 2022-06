U utorak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 14. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulica: Atinske, Vukice Mitrović, Rista Stijovića, Beogradske i dio Bulevara Ivana Crnojevića, dio Maslina – dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića, Stefana Mitrova Ljubiše, dio Gornjih Vranića – ulica Đura Čagorovića, dio Zlatice – potrošači u blizini restorana “Smederevo”, dio ulice IV proleterske i dio Bulevara Ivana Crnojevića, Boljesestre, Potoci

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Kokotovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dolovi Kovački

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do, Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Ulići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Obljaj, Ćemenca, Krupac, Crnodoli, dio Kočana

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Ulcinj

-u terminu od 7:45 do 15:00 sati: Dio ul.28 decembar od Doma kulture prema pijaci

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dio sela Litine

Budva

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Naselje Prtizanski put

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Zelenika, sasovići, Nakićenovići i Presjeka

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Topla oko jadranske magistrale, od semafora ka igalu, Tatar bašta, Petlja, Igalo kratkotrajni prekidi

Kotor

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Orahovac- dio prema Perastu

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Lastva grbaljska – Zgrade Krulex , Blata

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: od Oparenog Brijega do Krive ulice

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Potoci, Džukeljska jama, Krstače, Žiljak, Ušanovići, Slijepač most – Pali, Njegnjevo, Stožer 2, Kovren

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Laholo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Baza, Štitarica, Kraljevo kolo, Jezero

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac, Dobrilovina

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ravni

Kolašin

-u terminu od 9:30 do 14:0 sati: grad Kolašin (uži dio grada i prigradska naselja: Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Babljak, Drpe, Selišta, Mušovića rijeka, Ski centar 1450, Dom Zdravlja, Policija, Pažanj, Dulovine, Durutovac, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Drcka, Drndari, Italkom, Padež, Skrbuša, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Vranještica)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare Kraljske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Mojkovačka, ul. Radoša Maškovića, Suva gora, Bare

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ulice:Oslobođenja, Jaha Kurtagića i naselje u blizini centralne Đžamije, Dio sela Dedeići

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača i Lijevi Meteh

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kutuša

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

