U utorak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, dio Starog Aerodroma – zgrade u ulici Admirala Zmajevića iza marketa Voli i dio ulice Radovana Zogovića, dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše, dio Donje Gorice – dio ulica: Lješkopoljske, Anta Gvozdenovića, Vojvode Miloša Krivokapića, dio Berske, Bora Tamidžića, Dušana Duće Mugoše, Desanke Maksimović, dio Bulevara 21. Maj, Dom zdravlja i vrtić.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio Bijelog Polja, Bistrice, Kula Bistrice, Kurilo, Željeznička stanica Zeta, Ponari, Regionalni vodovod i Vukovci.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Selo i Zagreda.

– u terminu od 09 do 12 sati: Počijevka.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Crni Kuk i Macavare.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna, Lug, Podprisoje, Pilana – Brezna, Brezna Selo i Brijeg.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Tomba.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: Kamenovo, Podbabac, Divanovići.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio naselja Rafailovići u blizini “Dječijeg odmarališta”.

– u terminu od 10 do 11 sati: Medigovići i Novoselje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio bulevara Teuta(od zgrade Tehnomaxa do kružnog centra), Ada Bojana(od Restorana prema ušću).

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Bijela Gora, Kodre i Totoši, Bratica, Salč, Mavrijan, Ulcinsjke Krute i Kruče.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Perast -područje prema Kotoru, Dražin Vrt, Ribnjak “Cogi” i Peluzica.

– u terminu od 10 do 13 sati: Sutvara Gornja, Dub, Nalježići, Pelinovo, Pelinska Rudina, Mirac, Pipoljevac, Kolozun i Čavori.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vuča i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino Polje, Stubo, Jabučina, Kradenik, Cerovići – Muslići, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Cerovo 2, Medanovići (naselje prema potoku), Cerovo, Livadice i Gorice (nova TS).

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Redice i Selišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Durutovac, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Jasenov Do.

– u terminu od 13 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 12 sati: Bistrica, Kaludra, Dobrilovina, Ravnjak, Crna Poda.

– u terminu od 09 do 15 sati: Čuklin, Polja, Kooperacija, Babića polje, Krasića strana, Javorje, Ckara, Gostilovina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Murovac i Javorova.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Meteh.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio naselja Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić i dio sela Crljenice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Gradac, Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova)

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

