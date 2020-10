U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vladne, Dubrave, Vranj i dio Mataguža

Podgorica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, Servis Vujačića i Hladnjača Novaković (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja, ul. Radnička i Dr. Milutina Kažića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Šišković, Ciglana, Burum, Most Radovića, Prentina Glavica, Srednja Glavica i Pištet (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Lije i Stanjevića Rupa

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Zagarač

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Strahinjići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, naselje oko benziske pumpe u Spužu, dio Martinića oko Mosta Radovića, Podanje

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kumbor, Zmijica i dio Zelenike prema Kumboru.

-u terminu od 9:00 do 12:00 Muo Ramadanovići, poluostrvo Luštica područje opštine Herceg Novi na Luštici

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Katedrala Sv. Tripun i dio grada od Katedrale do Gurdića

Bar

-u terminu od 7:30 do 20:00 sati: Gornje naselje Partizanski put (Suvi potok)

-u terminu od 7:30 do 20:00 Komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vitići

Budva

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Hoteli “Avala” i “Mogren”

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati: dio Južnog Bulevara (Objekat Condo hotel “WOW”)

-u terminu od 13:00 do 16:00 sati: dio Mediteranske ulice (objekat Royal Gardens)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Macavare, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do)

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Jasenovo Polje

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: komplet Župa Nikšićka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjica, Godočelje,Lagatori, Đuđ,Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča, dio sela Dedeići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Biševo -Naselje u blizini škole, selo Bukovica -zaseok Razdolje i selo Čokrlije, zaseok Binjoše, zaseok Grablje, zaseok Kačari, Blace, Plunca, Bukovica – Kratkotrajna isključenja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio ulica Racina i naselje Magaze i dio naselja Meterizi

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bare

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dulovine, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Banje selo, Sutivan, Pripčići,

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Kruševo, Pripčići, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Slijepač most, Božovića polje, Mijatovo kolo, Jabučino, Okladi, Gevčina, Kruševo, Ćukovac,

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Džukeljska Jama, Potrk, Obod, Grančarevo donje, Grančarevo gornje

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Žari

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Ckara

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.