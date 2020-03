U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 17. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: područje Tuza, Hota, Vuksanlekića, Dušića, Dinoše, Kuća Rakića, Kuča, Zatrijepča, Koća kao i dijela Kakaricke gore (isključenja u trajanju od 2 sata u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Borisa Kidriča, dio ul. Branka Deletića, Lička ulica, dio ul Rusa Radulovića,

dio Donje Gorice oko stadiona Lješkopolja i Pelev Brijeg.

– u terminu od 08 do 17 sati: Liša.

Danilovgard

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine i Grude (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu).

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Jabuke, Donji Zagarač Čelebić, Lazarev Krst i Vinarija Ravil.

– u terminu od 07:30 do 13 sati: dio Novog Sela, firme Savović i Velmont, Livade Bandića, dio Lužnice i Komani (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu).

– u terminu od 07:30 do 13 sati: Bandići, Đeđezi, Malenza, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina i Markovina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići i Očinića Poljane (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

– u terminu od 08 do 16 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Rokoči, Trešnjevo, Osječenica, Ul. Straševska, Ul. Željeznička, Dio Kličeva.

– u terminu od 11 do 12 sati: Zagrad.

– u terminu od 10 do 11 sati: Carine.

– u terminu od 10:30 do 16 sati: Miolje Polje, Staro Selo, Jugovići, Carine, Glušje Selo, Liverovići.

– u terminu od 13 do 14 sati: Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, Ul. V Proleterska, CKB banka.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mrkovsko Polje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači na području Gole glave, Bijelog kamena, Bijelog brda i Oćasa, potrošači na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, TS-Z Drina Kameno, STS Velji Grad, STS Crni Rt, Potrošači na području Bištine – Dubrava II.

– u terminu od 08 do 16 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Šas kod Salovića, Selita.

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Vladimirske Krute, Leskovac, Zejnilovići 1, Donji Kosići, Donji Kosići 2, Gornji Kosići, Gornje Mide, Bojke.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kampovi Jadrana, ulica prema Borovoj šumi.

– u terminu od 09 do 15 sati: Majke Tereze, Kolomza.

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje u blizini Benzinske Pumpe, Dio Veljih Vinograda i dio Mainske ulice. (Periodična isključenja u trajanju do 45 minuta).

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Kotor-područje oko Vatrogasnice i Njegoševa ulica do hotela “Porto In”-povremena isključenja.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota-Peani-od Svetog Matije do konobe “Portun”.

– u terminu od 10 do 12 sati: Risan,osnovna škola i potrošači u blizini, Vodovod Risan, Mala-dio prema Bolnici.

Tivat

– u terminu od 08 do 17 sati: Kalimanj-područje ispod stare škole.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Podi –Jačeglav.

– u terminu od 10 do 14 sati: Kumbor, dio Zelenike, Sasovići, Kutsko polje, presjeka, dio Kumbora prema Zelenici,dio kompleksa Porto Novi.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Zabrđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: TS: Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica.

– u terminu od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 10 do 16 sati: Traforeon ‘Barice’, Čokrlije, Pavino Polje, Grab, Bijeli Potok, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Traforeon ‘Nedakusi’, Traforeon ‘Kovren’, Traforeon ‘Ribarevine’, Traforeon ‘Stožer’.

– u terminu od 10 do 16 sati: Traforeon ‘Ivanje-Koraći’, Traforeon ‘Pavino Polje’, Traforeon ‘Medanovići’.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: NN izvodi MBTS Solidarnost.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Traforeon ‘Međuriječje’.

– u terminu od 09 do 14 sati: NN izvodi TS S3.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Moračko Trebaljevo, Rovačko, Trebaljevo, Fabrika vode, Sjerogošte, Traforeoni: Dugi laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Kruševo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Koljeno.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: Selo Grahovo.

Berane

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Selo Kurikuće.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio sela Budimlja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 16.03. – 21.03. – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma, Zagrablje.

Danilovgrad

– 16.03. – 21.03. – Gruda,Malenza, Braćani,Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina.

Berane

– 16.03. – 21.03. – Kurikuće.

Kotor

– 16.03., 18.03. i 20.03 – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 16.03. – 21.03. – Zejnelovići, Kosići, Mide, Bojke, Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute, Kruče.

Nikšić

– 16.03. – 20.03. – Grahovo, STS-Rokoci 2, STS-Trešnjevo, STS-Osječenica i STS-Nudo 2.

Bijelo Polje

– 16.03. – 20.03. – Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska,Ziljak,Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića,Bistrica,Bistrica Nova,Dolac,Mojstir Donji,Mojstir Dornji,Šolje,Jablanovo,Požeginja, Ts-Z Gubavac,Oluja,Euro Petrol, Lukoil,Sutivan Skola, Orahovica Donja, Orahovica Donja,Dobrinje2, Dobrinje1,Kanje,Dobro Brdo ,Mioče, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun,Metanjac,Unevina Nova,Unevina Stara i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

Ulcinj

– 16.03. – 18.03. – Vladimir (Krute)

– 18.03. – 20.03. – Vladimir (G. Mide, D. Kosić)

– 19.03. – 20.03. – Vladimir (Bojke)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.