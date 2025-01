U utorak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 14. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, Podglavice, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, dio Novog sela, Suk, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići, dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje, Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Rakočević, Darkvud, Klin Maks, Čakarević, Sađavac, Art Stone, Daljam i dio Grba, Kuline, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum,dio Spuža, Pekara Anđela, Eurozox, Eurosalon, mliječna farma, Monteks i naselje oko njega, Ćukovac, željeznička stanica Spuž, mlinovi Jastreb i Šajo i Pržine, Preduzeće Prerada voća, Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica, Škola Spuž i naselje oko škole, Carine, Fabrika stočne hrane, benzinska pumpa u Spužu i naselje oko nje, Lamex, Primato, dio Grba, Azilanti, dio Istražnog zatvora.

od 8:00 do 15:00 Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina, dio naselja preko Ribnice, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska, dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Gola Strana, Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda, Ulica Franca Rozmana, Dio Brskuta, Naselje oko velike TS u Zagoricu-ulicaPiperska, Ulica Miloja Pavlovića, Ird Šume, Lazorci, Stambena zgrada na trgu Božane Vučinić, niska zgrada iza Paradiza i zgrada Maxi-ja na uglu Ulica Kralja Nikole i Oktobarske revolucije

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Centar Danilovgrada, Crna Gora Cop u centru grada, dom zdravlja Danilovgrad i naselje oko njega, zgrade u Ul. Save Burića, hotel i naselje oko njega, Ul. I Bokeljske Brigade i dio Grlića (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Dio Filendara, dio Pričelja

Zeta

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stubica, Stubički Dolovi, Paprati, Cerovo, Drenoštica, Bogetići, Vitasojevići

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Zgrada u ul. Nikca od Rovina

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dio sela Gorovići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio korisnika na ulazu u Novo naselje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovica, Platamuni i Trsteno

Tivat

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Naselje Radovanići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dijelovi naselja Pinješ 3 od vojnih zgrada do i sa hotelom Albatros, dijelovi naselja Pinješ 3 od vojnih zgrada do i sa hotelom Albatros

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Školski centar (Gornji Mojkovac)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rudnica, Babića polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smolice, Bulje, Ljevišta

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Stubo, Pavino polje, Ivanje, Ličine – Korita, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Rakonje, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Sutivan, Ravna rijeka, Lješnica 3, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići, Boljanina

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Cvljevine, dio sela Dapsići

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dulipolje, dio sela Đulići , Gradsko područje Andrijevice,Dom Kulture i Bojkomerc

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio opštine Petnjicam Sela – Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Rijeka, Ul.Mustafe Pećanin(mahala Fetahovića)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

