U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veruše oko pilane i dio Gradca.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do i Jablan, dio Stanjevića Rupe, dio Komunice, preduzeće Čakarević i dio naselja oko njega

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do, Baljački Do, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Grdovići.

Budva

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj(ulica Sv. Mateo, ulica Sv.Marko).

Tivat

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kakrc- Mulo Oko i Krašići- Sokobanja.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Čokrlije.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Vrh, Babića Brijeg, Voljavac, Sutivan, Nikoljac – Rogojevići i Nedakusi.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Ljuta, Međuriječje, Rečine, Suva Gora i Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Drndari, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica i Smira.

– u terminu od 14 do 18 sati: Industrijsko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Bjelojeviće, Centar grada (naselje oko benzinske pumpe), Siga, Slatina, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Pobrsijevići, Gostilovina, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva i Selišta.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar, Kačanik, Dolja i Grebaje. (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Grnčar).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze i dio sela Lagatori.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Velika i Vojna kasarna.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj,

– u terminu od 08 do 18 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Zbljevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kakmuže i Male Krće.

– u terminu od 10 do 14 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 11 do 13 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

– u terminu od 12 do 22 sati: Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 14 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Mujevići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

