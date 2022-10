U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 01. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Boljesestre, Liša, Ljevorečke Tuzi i dio Veruše.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog.

– u terminu od 08 do 16 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović, Đurović, Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 16 sati: Lakat, Zagreda Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio naselja Stankova Gomila, Bulevar Crnogorskih Junaka, dio Humaca i Bajica-Pozduje.

– u terminu od 09 do 14 sati: Bogdanov Kraj, Ulica Peka Pavlovića i Save Burića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Balosave, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Smriječno.

– u terminu od 08 do 18:30 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selje, Kunje, Nikezići, Duškići, Mala i Velika Gorana, Metanovići, Pelikovići, Kovačevići, Centar Ostrosa, selo Ckla.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dio potrošača u Barskom polju, potrošači u blizini pekare “Montenegro” i Kips-a i potrošači u blizini Rapeks-a

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo i Košutiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselja: Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj, Kičava, Ravna Rijeka, Dobrakovo, Sutivan, Voljavac i Pavino polje.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Krušev lug i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 20 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze, sela Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino Polje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10:30 sati: Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža, Hotel Pljevlja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio Radetine.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

