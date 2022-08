U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 16. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Zagoriča u blizini MUP – a, dio ulice Veliše Mugoše.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje, kao i preduzeća Savović, Jovanović i Volmont, Pištet – dio Gornjih Martinića i Glava Zete.

– u terminu od 08 do 18 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Obzovica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Pilatovci, Javljen, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje – Pećinovac, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Brezna, Pilana Brezna i Crkvičko Polje.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Muo Ramadanovići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Šišići, Paprati, Popova ulica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Bigova, Jugodrvo – Čikić, Livadice- Ercegović, Radanovići do Škole, Lješevići, Kamenolom Kobra, Donja Sutvara, Vranovići, kratkotrajni prekidi u trajanju izvođenja radova.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Bijeli potok.

– u terminu od 09 do 16 sati: Laholo, Sutivan, Ostrelj, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’ i Čokrlije-Rajkovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica i Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Razboj.

– u terminu od 08 do 17 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gojakoviće, Bistrica, mHE, Crvena Lokva, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Štitarica I, Feratovo Polje-Trnovača.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Gusinje

– u terminu od 09 do 16 sati: kompletno područje Opštine Gusinje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, sela Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Velika.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 14 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Podborova, Zelena stijena, Breza, Vlaovina.

– u terminu od 09 do 15 sati: Glisnica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Kosanica.

– u terminu od 09 do 15 sati (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova): selo Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo.

– u terminu od 12 do 13:30 sati (moguća kratka isključenja): Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Orlja, Bjeloševina, Strahov Do, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Bašča, selo Skarepača, dio sela Kalače, dio sela Daciće.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela Plunca i Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

