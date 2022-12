U srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 21. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Farmaka, Ulica Đura Cagorovića, zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade);

– u terminu od 9 do 15 sati: dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio Bratonožićke ulice (moguća isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 15 sati – dio ulice Ratnih Veterana i dio naselja na Kakarickoj Gori iznad kasarne Masline.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Oraška Jama.

Zeta

– u terminu od 9 do 15 sati: Botun, Dahna i Dajbabe.

Cetinje

– u terminu od 8:30 do 15 sati – područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i Lastva Čevska;

– u terminu od 8 do 10 sati: Bogdanov Kraj, Ulica Peka Pavlovića i Save Burića.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Dragovoljići, Risji Do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana, Miruše i Usputnica.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Donja Brezna.

Budva

– u terminu od 7:30 do 18 sati: dio naselja Prijevor, Seoce i servisna zona Jaz;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Servo Mihalj i dio naselja Poljica.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: dio Starog Bara, Podgrad i Velembusi;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Kaptaža Brca, korisnici kod kaptaže i u okolini crkve na Brcu, Šaren Sad i gornji dio naselja Brca sa Gošićima;

– u terminu od 8 do 16 sati: Boljevici, Godinje, Seoca, Raduš, Krnjice, Donja Seoca, Marstijepovići, Djuravci, Lukići, Gornji Šestani, Donji Murići, Besa, Gornji Murići, Livari, Pinčići, Gornje Briske, Teani, Bljace, Bobovište, Koštanjice, Matguš, Runje i Kacići;

– u terminu od 10 do 15 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor i Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i repetitor Možura.

– u terminu od 8 do 14 sati – dio centra Štoja (Rožajska ulica);

– u terminu od 8 do 14 sati – dio naselja Pinješ kod parkinga nekadašnjeg hotela Galeb.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Pitomine-Blagota, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: zgrade Opštine Šavnik i Uprave policije, supermarket Voli, Prva banka, kafana Lovac i vatrogasna jedinica.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 12 sati – Mioče (Dobro Brdo);

– u terminu od 10 do 14 sati – Voljavac;

– u terminu od 9 do 16 sati: Osmanbegovo selo, Njegnjevo, Femića Krš, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina, Lješnica i Radulići;

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Tomaševo, Lijeska, Barice, Čokrlije, Drndari, Grančarevo, Potrk, Obod, Zaljevo, Sokolac, Galica, Pavino Polje, Stožer, Kicava, Grab i Bliškovo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 10:30 do 13:30 sati: SKI CENTAR 1600, Klisura, MHE Paljevinksa rijeka i Zekova Glava.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati: NNM Donji Lepenac, NNM Pobrsijevići i NNM Lepenac;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Gusnice.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Brezojevice i Mašnica.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Lagatori i Ponor.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 i dio naseljaTaluma.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

