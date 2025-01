U srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice, ulica Miloja Pavlovića.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulica Ksenije Cicvarić i Stane Tomašević Arnesen.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 10 do 15 sati: Velje Brdo, Rogami, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni, Miletine Njive, Madra, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska, Radevići, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Filendara, dio Komunice.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Dio Gornjeg Polja, dio Rastovca.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Bjelila-Zlatibor, Privatna Bolnica A3, Vukazići, Kotorska Vrata, Priiboj, Marovići, Sozina, Partizanski Put, Prepumpna stanica, Sutomore, Rutke, Pobrđe, Brca, Ratac, Inex, Ivan Milutinović, naselje uz obalu Sutomorsku, Kaptaza, Gošići, Juzno More, Korali, Zlatni Nar, Hotel Nikšić, Zgrade ZIB, Cerveni Krst, Kekec, Mirošica, Vinogradi, dio naselja Zagrađe.

Budva

– u terminu od 09 do 09:30 sati: dio naselja Lazi.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: dio naselja Lugovi.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: hotel Slavija.

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: dio naselja BD Polje, Jadranski Put.

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: vile ZEPS i dio naselja Podkošljun.

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: dio naselja Podkošljun i Lazi.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio naselja Donji Štoj iza katoličke crkve.

– u terminu od 11 do 14 sati: Dom zdravlja, Opština, Zgrade solidarnosti, Dom kulture i potrošači u njihovom okruženju.

Tivat

– u terminu od 09 do 13 sati: Kalimanj ispod Stare Škole.

– u terminu od 11 do 15 sati: Tivat centar oko Volija.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Ljuta – centar i dio prema Orahovcu.

– u terminu od 10 do 13 sati: dio potrošača u naselju Dub (Grbalj).

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Trešnjevo, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zagrad, Glavaca, dio sela Lužac.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola, Ribarevine, Zaton-Klinac, Njegnjevo-staro selo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Ivanje, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 07 do 16 sati: Selišta, Moračko Trebaljevo, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje, Svrke.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići, Gojakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Rudnica,

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Novšiće, uže gradsko jezgro Plava – dio ulica Racina i Ribarska – naselja pored Supa i Distribucije- Autobuska stanica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati: Orlja.

– u terminu od 11 do 14 sati: Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice.

– u terminu od 12 do 15 sati: Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Biševo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

