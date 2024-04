U srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 9:00 sati: dio uz Nikšićku magistralu (7. avgust, Voli Trade, benzinska pumpa Dak Petrol, Algoritam, Kroling), Komanski Most, Lužnica i dio Livada Bandića (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: prve zgrade do Vezirovog mosta, naselje oko ambasade Rusije, kasarna u Zagoriču, MUP u Zagoriču i naselje ispred njega, pošta u Zagoriču i naselje oko nje i Ul. IX crnogorske brigade i njene sporedne ulice (moguća isključenja)

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: zgrade kod Ruskog konzulata, bivše Pazarište, Siti Kej i dio iza njega, dio između Morače i puta za Spuž, naselje oko Ars Medike, dio Momišića kod ambasade Ukrajine i Malo brdo (moguća isključenja)

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: dio Momišića od Vezirovog mosta prema Paladi (uz obalu) i hemijska čistiona i objekti iza nje u Ul. Vaka Đurovića (moguća isključenja)

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: zgrada pored hotela Hilton, zgrada na uglu ulica Slobode i Vuka Karadžića, dio Ul. Marka Miljanova, Ul. Novaka Miloševa i dio Ul. IV proleterske (moguća kratkotrajan isključenja)

-u terminu od 9:00 do 22:00 sati: poslednja faza Central Pointa

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Ulica Baku

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dajbaba, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio stare Zlatice, ulica Primorska, Gornja Vrbica, Bezjovo

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, dio Suka

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača na području Veljeg Sela, potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Zoganje, Brdela

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuta, Vitasojevići, Vitalac, Kuside, Stari Dvori, Bukovik

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare Žugića

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Mašte, dio sela Goražde, selo Crni Vrh

Andrijevica

-u termiu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika , dio sela Mašnice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: gradsko područje Opštine Rožaje i sela:Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma,Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno , Bralići,Halilovići, Kozare,Majdan i Banđov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Tofi kamenolom,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Žari – Brezovac, Donja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crna Poda, Dobrilovina, Podbišće, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Krstac – Šundek

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Đalovići, Ulica III januara

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo – Rastoka, Čokrlije, Potkrajci, Ravna rijeka, Majstorovina, Vrh, Rasovo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Izlasci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Skrbuša

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Područje oko kafića Casa u Igalu, Presjeka

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio potrošača u blizini škole u naselju Prčanj

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio potrošača u blizini škole u Risnu

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

