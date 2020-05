U srijedu radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač

-u termiinu od 8:00 do 16:00 sati: zgrada Univerziteta u ul. Nikca od Rovina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio ulice Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Rovačka ulica i ul. Petra Miljanića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio ul. 8.marta (naselje iza Titex-a)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dahne (iza Volvox-a i uz Moraču od mosta do Kolovrata)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Arsenija Boljevića

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Grlića, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina i Markovina(kratkotrajna isključenje ne duža od 30.min.)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Malenza, Bandići i Đeđezi

-u terminu od 7:30 do 12:00 sati: Mala Zagreda

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: dio Komunica

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio Bajica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladne i Dubrave

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Norin

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Rastovca, dio Vidrovana, dio Gornjeg polja

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Jasenovo polje

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Krute Duraku, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada kod zelene pijace i dio prema kružnom toku – Nova Mahala

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Babin Do (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: kampovi Buljarica, Fabrika Vagona, Kisikana, Đurovići, Vodovod Buljarica, Radulovići, SLI, Golubovići, “Messer Tehnogas AD” Buljarica

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tomba u blizini perionice “Osmanagić” i servisi u blizini

Tivat

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Rahovići, gornji dio Dumidrana

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mrčevac, potrošači oko trafostanice 110/35 Tivat u Gradiošnici

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: korisnici oko Školskog Centra prema Sv. Vrači

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaje

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Stari Urc i naselje oko ljetnjeg bazena

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Stoliv, Naselje od Trojstva do šanka Oskar

-u terminu od 13:00 do 16:00 sati: Stoliv, kraj naselja prema Tivtu, potrošači oko Rumskog odmarališta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije, Dragalj

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Babljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bare

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Zaboj

Bijelo Polje

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: potkrajci, kukulje, livadice, sela, sutivan, kneževići, orahovica, njegnjevo, oluja, gubavač, unevina, voljavac, podbrežje, metanjac, kanje, dobrakovo, mioče, dobrinje, granični prelaz, kumanica, franca ušanovići,rodijelja, pećarska, ziljak, boturici, mirojevici,koke hasanbegovića, bistrica,bistrica nova, dolac, mojstir donji, mojstir dornji, šolje, jablanovo, požeginja, dobrinje 1

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Sutivan, Sutivan Čabarkape, Kukulje, Dubrave , Sela, Livadice, Orahovica 1, Orahovica 2, Dobrinje 1

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Slijepač Most, Pali, Tusto, Gevčina, Mijatovo Kolo, Jabučina, Okladi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Babića Brijeg

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Rasovo, Loznice, Boljanina, Zminac, Kurilo, Strojtanica, Vlah

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1, Željeznička Stanica, Nedakusi, Potkrajci, Strojtanica, Boljanina, Rasovo, Zminac, Kurilo, Loznice, Pruška, Lipnica, Džafića Brdo, Kisjela Voda Rada, Voli, Mesopromet, Pelengići, Industrijska Zona u Bijelom Polju

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Malinsko

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Velika i STS Vojna Kasarna.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.