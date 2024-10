U srijedu nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Draževina, ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Mahale iza Groblja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala (kratkotrajno isključenje).

Tuzi/Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, dio Pričelja, Seoca.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Sandin Vrh, Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići.

– u terminu od 09 do 19 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Lukovo, dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, OŠ “Luka Simonović”, ul. Nikole Tesle, dio ul. Alekse Backovića.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Šćepan Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Kisikana, Vodovod Petrovac, S.L.I, Golubovići.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Kodre, Kolomza, Pistula.

Tivat

– u terminu od 09 do 10 sati: dio potrošača u ulici Donja Lastva 2.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Radnovići, Pobrđe, Šišići i Ukropci, Paprati, Popova ulica, Markan, Bućin.

– u terminu od 10 do 14 sati: Zgrada Opštine, Kulturni centar i naselje oko njih, Luka Kotor.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači od Tehnomaksa do skretanja za Kumbor donji put, potrošači iza Osnovne škole Ilija Kišić u Zelenici, Pržine, naselje Kamenje, potrošači prema Džorovom mostu.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Savina, Stari grad, Karača, Jokmegdan, Nemila, Meljine, Škver, šetalište 5 Danica od Meljina do Peoples-a, Opština, Autobuska i potrošači oko i iznad Autobuske, naselje Crveni Krst, potrošači oko Španjole, Srbina, Podi, Zelenika, Kameno, Vrbanj, Ubli, Mokrine – prekidi u napajanju do 30 min u toku izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 10 sati: apartmansko naselje na Savini, Potrošači na Savini ispod Školskog centra, od Apartmenskog naselja do Zgrada ispod Tržnog centra, ulice Bokeških mornara, Braće Grakalić, Branka Ćopića, Šetalište V Danica, Bitoljska, potrošači ispod Tržnog centra na Savini.

– u terminu od 09 do 13 sati: potrošači iza Brodogradilišta do hotela Delfin, potrošači oko Zgrade odmarališta Crvenog Krsta u Baošićima.

– u terminu od 11 do 15 sati: naselje Dubravica u Bijeloj, iznad magistrale, naselje iznad Restorana deli Radivoje, oko trafostanice TS 35/10 kv Baošići, Banićevina, potrošači oko restorana Papagaj, dio Đenovića ispod Škole.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Prisoje i Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Rujišta.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornje Loznice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava.

– u terminu od 09 do 16 sati: Draškovina, Pavino Polje, Ostrelj, Ribarevine, Ravna rijeka – Majstorovina, Rijeka-Ćukovac (Marina ravan), Rakonje, Zaton, Gornji Mojstir, Lipnica, Kruševo, Medanovići, Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Vukićevića lug.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina, Polja, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

– u terminu od 09 do 12 sati: Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Lazi i dio Trpeze.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Glavice, Skić, Korita, Komarača, Meteh 1, Meteh 2, Jara, Babino Polje, Prnjavor, Malo Selo, RDC (Kofiljača), Đurička Rijeka, Bogajiće, Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenica, Hoti i Zabelj.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Naselje Potrlica, dio ul.Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš.

– u terminu od 09 do 12 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Male Krće, Gradina.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 12 do 13:30 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Katun, Boščinovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Donja Lovnica, Honsiće.

– u terminu od 09 do 13 sati: kompletno područje opštine Rožaje.

– u terminu od 10 do 12 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno, Bralići, Halilovići, Kozare, Majdan i Banđov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Tofi kamenolom, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

