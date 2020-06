U srijedu isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 3. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića), ul. Iveze Vukova, ul. Đulje Jovanoviće, ul. Valtazara Bogišića i dio ul. CASNO-a;

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Mareze;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio ulice Miloja Pavlovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Crpna Grlić, Bjeluši, dio Ćurilac i dio Lazina;

– u terminu od 07:30 do 09 i od 16 do 17 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat , dio Grlića, dio Ćurilaca, dio Lazina, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI i Gruda;

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Đeđezi i Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati – Gađi.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Norin, Jasenovo Polje, Pišteta, Dubrave, Praga i Lipova Ravan.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati – Seljani.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 12 sati – Luštica i Rose.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati – Kunje;

– u terminuod 08 do 14 sati – naselje Gola Glava;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Gornje Rutke.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Krute (raskrsnica), Vladimirske Krute, Krute Duraku, Kamenički Most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko Polje, Mali Kaliman i Međureč;

– u terminu od 08 do 14 sati – Kruče (uvala);

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Kravari.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Brestovik, Crhalj, Okladi, Srđevac i Lozna;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Donji i Gornji Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 09 do 14 sati – Jagoče i Cerovo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Zaboj.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati – Gornji Pažanj;

– u terminu od 09 do 14 sati – Liješnje;

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski centar 1600, tunel „Klisura“ i Zekova Glava.

Pljevlja

– u terminu od 12 do 15 sati: repetitor – Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka, kao i Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali i Prehari (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati – Brvenica.

Šavnik

– u terminu od 08 do 17 – Korita.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 – Sportski centar.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio planinskog katuna Jelovica i dio sela Trepča.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 10 do 12 sati – selo Korita.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.