U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Bolje sestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Lužnica, dio Komunice, Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca, Krtine, Šljeme, Prijespa, Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana, Tehno Baza, dio Kočana, Ul. Krupačka, Kapino Polje, Studenca, Taložnik, NTC.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: dio naselja Donji Štoj kod hotela Zan.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota – Kriva ulica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Planinski katuni Gradišnica, Rudo Brdo, dio sela Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i Tunel Tifran, Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lukin Vir, Bastahe, Praćevac, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Rasovo – Malovići, Nedakusi – Dolac,

– u terminu od 09 do 16 sati: Ramčina, Zaton, Grab, Skočigorina, Drndari, Mahala, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Pali, Rakita, Mijatovo kolo, Lisičine, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi, Ravna rijeka – Majstorovina, Ostrelj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bliškovo, Pavino Polje, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Kruševo, Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Juškovića potok.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 09 do 12 sati: Žari – Razboj.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kalica i dio Trpezi.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Ljutići, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Redžovića.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Malinsko, Duži.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

