U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati – Zetagradnja zgrade u City kvartu;

– u terminu od 8 do 15 sati: Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Lijeva Rijeka, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Odmaralište Veruša, Opasanica, Pajkov Vir, Pilana Veruša, Širalija, Slacko, Ubogi Do, Uvač, Gornja i Donja Vrbica, Mosor i Slacko;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio Meduna;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio centra Golubovaca.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 11 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, dio Veljeg Polja, Sladojevo Kopito, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Studenog i Stanjevića Rupe.

Cetinje

– u terminu od 9 do 17 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 9 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići;

– u terminu od 9 do 14 sati – Škrka.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Papovina i Broćanac Viluški.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Brezna i pilana “Brezna“.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – Ostros i Koštanjica.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 18 sati: Repetitor „Gradac“, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;

– u terminu od 9 do 17 sati – selo Odžak (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Kosanica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Borje;

– u terminu od 9 do 15 sati: Njegovuđa, Baza, Vrelo, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, pilana „Njegovuđa“, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 15 sati: Femića Krš, Ostrelj, Sokolac i Žaljevo;

– u terminu od 9 do 16 sati: Nikoljac, Osmanbegovo Selo, Vrh, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Šipovice, Stubo, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Obrov, Kukulje i Ivanje-Koraći.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Vranještica i Lug Vukićevića.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 16 sati – Babića Polje;

– u terminu od 9 do 13 sati: Kstac, Slatina, Pobrsijevići, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE, Kaludra, Zaboj, Crvena lokva, Crna Poda, Dobrilovina, Donja Polja i Marića Luka (Papratine).

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Razdolje i dio sela Biševo;

– u terminu od 8 do 18 sati – Bijela Crkva i Grahovo.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik, dio Seoca i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Dapsiće.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Brezojevice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

