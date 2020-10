U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 14. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

– u terminu od 10 do 17 sati: Ptič, Kruševice i Jasika.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića, zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih i dio Doljana.

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Farmaka oko crpne.

– u terminu od 08 do 15 sati: Peuta.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje)

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Podanje, dio Novog Sela, Klikovače i dio Komunica (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunica, dio Novog Sela kao i firme Pirela, Darkvud, Rakočević, Čakarević, Klin max i Dobri Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenovo Polje, Pilatovci, Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj i Jovan Do.

– u terminu od 08 do 18 sati: Tupan, Klenak (Donji i Gornji), Dubočke (Donje i Gornje), Pećinovac, Bijela Vrata, Zlatna Strana i Cerovačka Glavica.

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Dio naselja Partizanski put (Ispod Bumeranga), dio naselja Mirošica 2

– u terminu od 07:30 do 20 sati: komletno područje Sutomora sa okolinom. (moguće beznaponsko stanje)

– u terminu od 08 do 14 sati: Vitići, Mikovići, Orahovo, Dupilo, Popratnica, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađ, Šiševići, Vodovodna postojenja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića, dio potrošača prema Biskupiji, Škaljari, Zatvoreni bazen “Nikša Bućin”, potrošači oko bazena.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 18 sati: Sutorina, potrošači oko bivše željezničke stanice, škole u Sutorini.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine, Ramčina, Ostrelj, Zaton, Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo, Stožer, Lozna, Nikoljac i Žiljak.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati: Ckara.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Dulovine, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Đuđevina.

– u terminu od 10 do 14 sati: Rovca, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Duboko, Bulje i Trmanje, Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta, Ravni, Manastir Morača, Prekobrđe, Bare, drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, sela, Smira, Sreteška gora, Ulica i Uljari.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vusanje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi i selo Orahovo.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo – naselje u blizini škole, Čokrlije, Bukovica (zaseci Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari, Rijeka), Blaće i Plunca.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Grahovo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rudo Polje i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići.

– u terminu od 12 do 14 sati: Stražica, zgrada Uprave šumarstva, dio naselja u 3. Sandžačkoj.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.