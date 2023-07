U srijedu isključenja u više gradova zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 19 . jula , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Manastirska Ulica i Ulica ruža

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Kozaračka

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Farmaci ispod magistrale, dio Donjih Kokota, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

Zeta

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio Mahale oko Stadiona

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Baloče, Pištet

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dubljevići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Bobotovo Groblje

– terminu od 8:00 do 10:00 sati: Riđani, Kuside, Kuside-Vojska, Crnodoli, Broćanac, Moštanica, Široka ulica, Stuba, Srari Dvori

Tivat

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Centar ( kod zgrade Pošte)

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Meštrovića Peć- ulice Lukavčevina, Dubravčevina, Dubravčevina 1

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaji

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: naselje Ada(od mosta prema račvi)

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Selo Vuča

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Mašnica – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Hoti- Kratkotrajna isključenja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Jelovica- Kratkotrajna isključenja

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio sela Ulotina

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kooperacija, Krasića strana, Donja Polja, Javorje, Ckara, Donji Lepenac, Javorje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjelojeviće

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 15:00 do 20:00 sati: Gornji Mojstir, Bistrica – centar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Čokrlije, Bliškovo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje, Babića brijeg, Loznice, Potkrajci, Vrh, Ćukovac, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno Polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vergaševići

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Profesorska I sindikalna zgrada

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

