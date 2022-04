U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 27. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Drača oko škole 21. maj i dio ulice IV proleterske iza benziske pumpe (Obala Ribnice), dio Zagoriča- dio ulica: Slavonske, Dragoljuba Milačića, Hercegnovske, Andrijevičke, Danilovgradske, Ive Andriće, Vita Nikolića i Ludviga Kube, Miletine Njive, dio Stare Zlatice prema Smokovcu.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Golubovaca i Balabana, Rog Livade, Šijaci, Gostilj, Studenac i Trešnjica.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagreda i do Pješivački.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Podgora.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Rvana Gora, Obljaj Gornji, Javljen i Cerovo.

– u terminu od 08 do 18 sati: Grahovo, Vilusi, Banjani, Trubjela i Vraćenovići (Svi potrošači koji se napajaju iz TS Vilusi).

– u terminu od 09 do 14 sati: Granice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Goransko FEP.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Tomba.

– u terminu od 09 do 14 sati: Naselje Zeleni pojas.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Svinjišta, Poljice, Servo Mihalj, Lastva Grbaljska, Glavatske kućice, Bratešići, Gorovići, Kovači, Krimovice, Zagora, Glavatičići, Trsteno i Platamuni.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio bulevara Teuta(od zgrade Tehnomaxa do kružnog centra), Ada Bojana (od Restorana prema ušću).

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Bijela Gora, Kodre i Totoši, Bratica, Salč, Mavrijan, Ulcinsjke Krute i Kruče.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Rakite – donji dio naselja.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Božića i Seoca.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Unevina (dio naselja ispod pruge), Podbrežje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Voljavac, Njegnjevo 1, Jagoče, Stožer, Stožer 1, Džafića brdo, Voljavac, Slijepač most – Pali, Ušanovići i Božovića polje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bijeli potok i NKRO Silos.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bare.

– u terminu od 09 do 16 sati: Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 12 sati: Juškovića potok.

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Baza, Štitarica, Kraljevo kolo, Jezero.

– u terminu od 09 do 15 sati: Obod, Vrela, Krstac, Šundeci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Brezovac, Razboj.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Hakanje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Savinog Bora.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Gradac, Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova)

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela D. Lovnica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

