U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 19.juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Bulevar Ivana Crnojevića, zgrade na uglovima Bulevara I. Crnojevića i ulica Slobode i Balšića, dio Ul. Balšića i kvart između ulica Hercegovačke, Balšića, Miljana Vukova i Marka Miljanova (moguća kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: zgrade kod Ruskog konzulata, bivše Pazarište, Siti Kej i dio iza njega, dio između Morače i puta za Spuž, naselje oko Ars Medike, dio Momišića kod ambasade Ukrajine i Malo brdo (moguća kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati. Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade, Serdara Jola Piletića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Osredina, Suk, Lužnica

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Kapinog Polja, dio Kočana, Krtine, Šljeme, Obljaj

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kmeno, Žlijebi, Ubli

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Treći put- pocetak, Truć, Zgrada od sata, područje oko servisa “JUG”, Gornji Škaljari

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Lastva Grbaljska, Glavatičići, Krimovice, Platamuni, Trsteno (Ptoselica)

Budva

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Prijevor,Topliš,Seoce,Svinjišta,Jaz,Serv.Zona Jaz,Dio Lastve,Partizanski Put I TS Regiona 5 koje se napajaju sa 10kV izvoda Vodeni Grad., Dubovica, Gospoština,Komoševina Babin Do , Bjeli Do,S-41,Maestral Turs,BPZ 2 I 3 faza,Rasadnik,Škola.S-54, opština,MSC,Golubovina, Dubovica, Gospoština,Komoševina Babin Do , Bjeli Do,S-41,Maestral Turs,BPZ 2 I 3 faza,Rasadnik,Škola.S-54, opština,MSC,Golubovina

Bar

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Obala Čanj

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Gornja Bratica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kolomza, Pistula, Repetitor Možura

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’s

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: planinski katun Banđžov

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Pobrsijevići, Stevanovac, Gojakovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Smrče

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Potkrajci, Rasovo – Rastoka, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Pavino polje – Draškovina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bioča, Dobrinje, Ribarevine, Ličine – Korita, Čokrlije

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kalica, dio sela Trpezi, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Vrbica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio ulica:29. novembra, Dušana Vujoševića i djelovi ulica:Miloša Mališića,Teramo i 29. novembra

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Pljevlja

– -u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Dječji vrtić, dio ul. Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, zgrada Suda, zgrada starog Tržnog Centra, dio ul. Kralja Petra, zgrada Stara Nama, Hotel Pljevlja, ul. Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić, ul. 1. Decembra, zgrade u ul. 1. Decembra, ul. Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37. Divizije, Dom Vojske – moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kovač, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bukovica

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS