U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 3. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Studenog i Oraovica.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubovik, Petrov Do i Milijevići

– u terminu od 09 do 17 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo, Ulići, Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 09 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezna, Pilana Brezna, Javljen, Raštica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Ozrinići.

Bar

– u terminu od 05 do 08 sati: Naselja Žukotrlica (ulice: Anta Đedovića, 1 Bokeljske Brigade, Nikole R. Lekića, Gavrila Principa, Bratsva i Jedinstva, Jugoslovenska), Leković-Lavrović, oko Škole Anto Đedović, Novi Pristan, Radoman, Izbor, Bajramović.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Zoganje prema Đurišićima i Metanovićima.

– u terminu od 08 do 15 sati: Nova Mahala od Mirovića prema Bašbuljuku i Mandri.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Gnjili Potok i dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, dio sela Dapsiće.

– u terminu od 15 do 18 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Vrh, Nikoljac, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Kruševo, Pripčići, Ivanje-Koraći i Osmanbegovo selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sunga i Lug Vukićevića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Kstac, Slatina, Pobrsijevići, Jakovići, Gojakovići, Bistrica, mHE, Kaludra, Zaboj, Crvena lokva, Crna Poda, Dobrilovina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gornji Lepenac.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevica.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Rabitlje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Glisnica 1 i Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica 2, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio ul. Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, restoran Oaza, Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, naselje Potrlica, Romsko naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš i Kosanica.

Rožaje

– u terminu od 07 do 15 sati: dio ulice Maršala Tita i naselje Brđani.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: djelovi Seošnice i Baze.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Dautovići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

