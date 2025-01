U srijedu iskljućenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 29. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 13 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Ubogi Do, Kruševice i Jasika (naizmjenična isključenja, ne duža od 45 minuta).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Filendara, dio Komunice, dio Novog Sela.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dragovoljića.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ul. Sava Stanojevića, dio Grebica.

Bar

– u terminu od 10 do 14 sati: kratkotrajno 15 min ostajanje bez napajanja električnom energijom potrošača: oko i sa Apotekom Beladona, Pekara Montenegro, stambene zgrade F16, F18, G20, dio stambenih zgrada Škerovića, Sportska Dvorana, stambene zgrade Soho City..

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: Nas.Lastva Grbaljska, Svinjišta, Topliš, Partizansli Put, Servo Mihalj.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Tivat

– u terminu od 08 do 09 sati: Ostrvo Cvijeća, Brdišta, Topliš, Solila, Dubravčevina.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Prčanj- područje oko Pošte.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 18 sati: Stari Grad- Vračar (IDEA market), područje oko zgrade Pošte i parka.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselja Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo-staro selo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje, Svrke, Jasenova, Moračko Trebaljevo, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Gojakovići, Jakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro, Ulica Omeragića-centralni dio-Škola, Ambulanta i zelena Pijaca, čekića Mahala, ulica JNA, naselje u blizini Radončića Đžamije i zgrada opštine.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Lazi i dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 08 do 11 sati: dio sela Besnik.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Koljeno.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

