U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 07. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Orasi, dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas, Dio Gradca, ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu.

– u terminu od 08 do 17 sati: UlicaSkopska, Goce Delčeva,

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: UlicaMiloja Pavlovića, Naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica, Naselje između marketa Venkor i restorana Internacional-Gornja Gorica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio Dajbabskog brda.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, dio Komunice, Lužnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Sađavac, Art Stone, Daljam i dio Grba (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 16 sati: Rakočević, Darkvud, Čakarević, Klin Maks, Crvena Paprat.

– u terminu od 15:30 do 17 sati: Glava Zete, Dobro Polje.

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09 do 14 sati: Gluvi Do.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: dio Donjeg Kraja i naselje oko Stadiona (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Naselje od stadiona prema Donjem Kraju (moguće kratkotrajno isključenje).

Tuzi / Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, dio Dubrava, fabrika čipsa (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio Dubrava, dio Mataguža prema Dubravama.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, Sušara Miljanić, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Vrzipov Do, Presjeka, Vučje.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 12 do 14 sati: Potroščai na području Starog Bara, Starog Grada, Baukova, Belveder, potrošači u blizini islamskog centra, potrošači na području Gvozden brijega i potrošači u blizini islamskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: dio naselja Gornja Bratica.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: dio potrošača u ulicama Bradaševo i Popovine.

– u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u ulici Cacovo.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Naselje Belani, Vila Royal, Motel Splendid.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 11:30 sati: Vrbanj, područje oko kafane.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Talum 2) i Tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Pali, Mijatovo kolo, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi.

– u terminu od 08 do 14 sati: Godijevo – škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Skočigorina, Drndari, Grab, Ostrelj, Ravna rijeka – Majstorovina, Mahala.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bliškovo, Pavino Polje, Draškovina, Kruševo, Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Žari – Vrela.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gojakovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kruščica, Kalica, Rudo Brdo, Ponor, Godočelje, Laze, dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Ljutići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Binjoši.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Pećića Ograde, ul.Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, Dio Trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, Stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

