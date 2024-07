U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: krug nekadašnjeg Titeksa, dio Dahne, Dajbabe i Botun (naizmjenična isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Mokra

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: naselje ispod katoličke Crkve

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, naselje oko benziske pumpe u Spužu, dio Veljeg Brda, dio Grba, Osredina, dio Komunice

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Oraovica

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Gruda

-u terminu od 9:30 do 12:00 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi (moguća kratkotrajna isključenja)

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrzipov Do, Seoca, Krtine, Šljeme

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: dio Rubeža, naselje Željezare, dio Žirovnice, Ul. Buda Tomovića, Ul. Vuka Karadžića, Gradnja inženjering, Ćipranić, Žirovnica, Rudnici Boksita Bunići, Laz, Dragovoljići, Risji Do, Ploča Dragovoljska, Kunovo, Dio Rubeža, Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana, dio Žirovnice, dio Rubeža, dio Gračanice, dio Ozrinića, komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita

Kotor

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Zagora

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Stoliv-Andrići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sveta Vrača -dio potrošača

Šavnik

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: Miloševići, Kruševice

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Milunići

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Bare Žugića

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Rožaja- Bandžovo Brdo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kalica, selo Kruščica, dio sela Trpezi

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Rudeš,Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma, Tunel Tifran, dio sela Mašte

-u terminu do 9:00 do 16:00 sati: ulica Voja Maslovarića-od Hotela Berane do Servisa Agović, dio ulice 29. Novembra, naselje oko fudbalskog stadiona, fudbalski stadion, Sportska hala, Ulica Jovana Cvijića, dio Teramske ulice, dio ulice 8. crnogorske Brigade, Lamele do Lima

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac – Vukadinovići, Polja

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stričine, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vrh, Potkrajci, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Strojtanica, Medanovići, Ivanje, Čokrlije, babića brijeg

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Ćukovac – Marina ravan, Obrov, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Pex-Impex, Konstruktor, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ribnik, Kapela, Sportski centar, Nikoljac, Zgrada MUP-a i Zavoda za zdravstveno osiguranje, ETC, Obrov

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

