U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 9. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zlatice oko starog Stadiona Koma, Farmaci ispod magistrale, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske.

– u terminu od 08 do 17 sati: Naselje oko fabrike 19. decembar na Zabjelu, dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Jelenak, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, dio Begovina, dio Lazina, Sekulići, Željeznička Stanica u Pažićima i dio Pažići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovo, Donje Crkvice, Gvozd i Šišovik, dio Dragove Luke.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača na području Utjehe, Ul. Paljuškovo, Ul. Maršala, Ul. Sremska..

– u terminu od 09 do 15 sati: sela Gađi i Šiševići.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 08 sati: Lalovina.

– u terminu od 08 do 09:30 sati: naselje Bijela Školjka, pekara Aleksandrija, Bijelska Vala, Hotel Delfin, dio kod Hotela Park u Bijeloj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Božića i Trešnjeva.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrinje i Unevina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rijeka – Ćukovac, Potkrajci, Lješnica, Božovića Polja, Stubo, Pavino polje, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, ulica Đorđija Stanića, zgrada ‘Tri ćulafa’, ‘Sjenička’ zgrada, Njegnjevo, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno Polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 07:30 do 18 sati: NNM Krstac Šundek i NNM Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gacka.

– u terminu od 09 do 15 sati: Babića Polje, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva i Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 13 sati: Boščinovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Bogaje.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: Koljeno.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

