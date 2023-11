U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 8. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zgrade u ulici Vladike Danila ispod Malog Brda

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje iza mjesne zajednice u Zagoriču, dio Stare Zlatice, Drezga, dio Goljemada

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda , dio Orje Luke , Pištet

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitalac, Donje Crkvice

Budva

-u terminu od 16:00 do 20:00 sati: Naselje Medigovići I Novoselje.U periodu od 16-20h biće beznaponsko stanje koje će trajati najviše od 30 min.

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Naselje Medigovići I Novoselje

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kruče uvala prema Barakudi

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Pinješ, Kosovska ulica / zgrade Duraku, Ulcinj

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici u blizini marketa “Femić” na skretanju put Starog Bara., korisnici na području Runja (Ostros).

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: komplet naselje Rbneš

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Topla 2, Ulica Nikole Ljubibratića, područje oko marketa Voli

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Topla 2- Ulica Nikole Ljubibratića

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar, Rijeka Mušovića, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Međuriječje, Redice

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Babića brijeg, Lozna, Voljavac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Medanovići, Kovren, Ulice: Muha Dizdarevića, Rista Ratkovića, Omladinska, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Ostrelj, Pali

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Strojtanica, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Željeznička stanica, Nedakusi, Viniplast, Vunko kotlara, Pelengića trade, Lenka, Imako, Petoljetka, Vunko pogon, fabrika vode “Rada”, Dječji vrtić, Rasovo, Vlah, Boljanina, Zminac, Kurilo, Loznice – (Pojedini 10 kV izvodi biće isključeni najviše 30min)

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, selo Crljevine

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u teminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica, dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Klanac , dio sela Besnik

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

