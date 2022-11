U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 30. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 9 do 15 sati – dio Brskuta;

– u terminu od 9 do 13 sati: ulica Moskovska, 13. jula, ul. Vasa Raičkovića i Svetozara Markovića i zgrade u ulici 13. jula preko puta DN Dan.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Donji Martinići – Kiro Radović, Prentina Glavica, Lakat i dio Oraške Jame.

Cetinje

– u terminu od 9 do 11 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

Nikšić

– u terminu od 9 do 10 sati: Garden gold (Montekuk), Ćemenca, vodovod pumpe Duklo, Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Partizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapinog Polja, Pivara, zgrade kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski Centar, ul. 29. novembar, zgrada Pejtona, ul. Jola Piletića, ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik, ul. Serdara Šćepana, ul. Druge dalmatinska, Profesorska zgrada, ul. Peka Pavlovića, Grudska Mahala, ul. Žarka Zrenjanina, Bistričko naselje, Samački hotel, Građevinsko, Rudo Polje, Integralovo naselje, ul. Baja Pivljanina, zgrade Željezare i Boksita, dio ul. Njegoševe i Goranović – klanica;

– u terminu od 9 do 10 sati: Glibavac, Gornje Polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje Polje – Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov Do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, ul. IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački hotel Željezare, ul. Serdara Šćepana, ul. Boška Jankovića, ul. Alekse Backovića, zgrade Montex i Treska, Bistričko naselje, Šišovik, Labudovići, naselje Humci, zgrada Help, Humci – dječiji vrtić, Oštrovac, dio Druge dalmatinske i dio Omladinske;

– u terminu od 8 do 15 sati: Prijeka Ljut, ul. Školska, Gračanička, Trgovačka, dio Kličeva, Bulevar 13. jul i Stubička ulica.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Bezuje.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 14 sati – Čela (područje oko Španjole i Modra Ploča).

Kotor

– u terminu od 9 do 11 sati – Čeren (Lastva Grbaljska);

– u terminu od 9 do 12:30 sati – Mečerov Brijeg i područje iza TC Kamelija;

– u terminu od 8 do 9 sati: Škaljari, Rakite, područje oko Štamparije, područje oko bazena, Kongo i Novo naselje;

– u terminu od 9 do 13 sati – Prčanj (područje oko vile “Marija”).

Tivat

– u terminu od 8 do 10 sati: Baza Samkomerca, Kovinić i Veljić kompani.

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Tomba;

– u terminu od 8:30 do 18 sati – naselje Gošići – Brca;

– u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Markičići, Čanj dvorište, hotel Zlatibor, hotel Niš, paviljoni 7 i 10, Pod krš, Biserna obala, Liše Potok, Kaptaža, Mišići, Đurmani, kamenolom Drina, Zagrađe, Velji Grad, Grabovik i Crni Rt.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i Pistula;

– u terminu od 8 do 11 sati – dio naselja Ulcinjskog Polja i Đerana kod megamarketa Solaris na Bulevaru Teuta.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Podkovač.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati – Brajkovača.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Femića Krš;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Pašića Polje;

– u terminu od 7 do 17 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana Jela, Šljemena i Barice;

– u terminu od 9 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Radulići, Njegnjevo, Dobrakovo i Osmanbegovo Selo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Mioska.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 15 sati: Donji Lepenac, Pobrsijevići, Podbišće, Pejovići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo Kolo, Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Razboj i Crvena Lokva.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dedeići, Baza, Mujevići – Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Novšiće, Liješće, Velika, Vojna kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i Murino.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – uže jezgro grada.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Praćevac, Bastasi, Crni Vrh, Veliđe i planinski katun Jelovica.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

