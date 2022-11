U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 16. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita i Boljesestre.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Prentina Glavica, Donji Martinići-Kiro Radović i Poljica.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Trešnjica, Velimlje i Dolovi.

Plužine

– u terminu od 8 do 18 sati: Unač, repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora;

– u terminu od 8 do 16 sati – Mratinje i repetitor Mratinje;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Crkvičkog Polja.

Budva

– u terminu od 9 do 10:30 i od 15:30 do 17 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor i Bijele Poljane;

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Gornji i Donji Pobori, Stanjevići i Brajići.

Bar

– u terminu od 9 do 17 sati – naselje Brčeli;

– u terminu od 8 do 14 sati – Marovići;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Tomba.

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati – naselje Vladimir.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići i Vilići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Katun, Boščinovići, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice,Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša i Đurđevića Tara.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 12 sati – Ravna Rijeka;

– u terminu od 11 do 14 sati – Bioča;

– u terminu od 8 do 15 sati – Nedakusi (Šurevice) i Džafića Brdo;

– u terminu od 9 do 16 sati: Voljavac, Ravna Rijeka, Kruševo, Pripčići, Pavino Polje, Orahovica, Čokrlije, Mahala, Grubješići, Kičava, Krstače, Biokovac, Bijeli potok, Vergaševići, Kovren, Gorice, Grab, Stožer, Bliškovo i Slatka;

– u terminu od 7 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac i Dupljaci.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Mioska;

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Mujića Rečine;

– u terminu od 8 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica i Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj i Crvena lokva;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Ambarine, Pržišta, Matovine i Selišta.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Fejzići.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 i dio naseljaTaluma.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik, Košutiće i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica;

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Velika i dio sela Brezojevice.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – uže gradsko jezgro.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

