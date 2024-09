U srijedu isključena u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 25. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:30 do 13:30 sati: veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnici (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: dio Kakaricke iznad kasarne Masline

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Ibričevina, naselje oko Savinog potoka, dio Maslina – oko mjesne zajednice i ispod Kakaricke gore (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Montefarm u Ul. Ilije Plamenca, dio Zabjela oko Krivog mosta prema Čepurcima, Ul. dr Vukašina Markovića (iza Delte), Ul. Arsenija Boljevića (iza i pored Delte), zgrade na Cetinjskom putu, naselje oko Kolektora i naselje oko bivših Nikšićkih semafora (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:30 do 12:30 sati: dio Central Pointa (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 12:30 do 15:30 sati: ulice Srednješkolska i Radnička i dio iza Atlasa – Ul. Ljubljanska i zgrada “Oaza” (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donje Gorice – kolovrat, Ul. Pavla Mijovića, Momče, dio Ul. Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, Ulica Janka Vukotića, Plužinska, Mojsija Zečevića, Vladike Vasilija Patrovića, Branka Ćopića, naselje iza benziske pumpe Eko na Zlatici, Ulica Sednjoškolska i Radnička, Gola Strana, Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Ulica Njegoševa, Karađorđeva i Bulevar Stanka Dragojevića

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Ćelija Piperska, Gornji, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Osredina, Bregovi Mijovića, Donji Crnci, Plana, Strahinjići, firma Kovinić i Strahinjići, Begovine, Mamućevina, Suk

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Suk (kratkotrajno isključenje)

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brljevo

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul. Nikole Tesle, OŠ Luka Simonović, Zgrada Montex, dio ul. Alekse Backovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bukovik, Vitalac

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Repetiror Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sv Đurđe, Ćurke Sutjel, dio naselja Kodre

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: područje oko Vatrogasnice, Markov Rt -dio potrošača

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Kalimanjska 1, Kalimanjska 2, Kalimanjska 3, Gornji Kalimanj

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati. Zmijice- Zelenika

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Polja, Dobrilovina

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Bojići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bliškovo, Pavino Polje, Draškovina, Ribarevine, Kruševo, Gornji Mojstir, Lješnica, Lipnica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Loznice, Obrov

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žaljevo, Ostrelj, Ravna rijeka – Majstorovina, Zaton

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Đulići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Godočelje

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Žabljak

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica, Farma Kujundžić

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka , Male Krće, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: zgrade u ul.Skerlićevoj i zgrade u ul.Kralja Petra

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS