U ponedjeljak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 13. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati – naselje oko Doma zdravlja na Koniku;

– u terminu od 8:30 do 09 sati – Ulica Đoka Miraševića i Slovačka;

– u terminu od 9 do 13 sati – zgrade u ul. Beogradskoj kod Stadiona malih sportova;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Kržanje, ul. Braće Ribar, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara i Šujaci.

Zeta

– u terminu od 9 do 15 sati – dio Dubrava.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Komunica, dio Novog Sela i privatna preduzeća: Pirela, Rakočević, Darkvud, Čakarević i Clean max;

– u terminu od 8:30 do 15 sati – dio Novog Sela;

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornji Zagarač.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 9 do 16 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, naselje Gipos, dio Donjeg Kraja i dio naselja 4. jul i Dujeva.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, Trebješka ulica, Školska ulica, Rudarska ulica, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla i Gornja Somina.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornja Brezna.

Ulcinj

– u terminu od 11 do 15:30 sati: Krute i Šas sa pripadajućim selima, Donji i Gornji Štoj, Reč, Sv. Nikola i Ada Bojana, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Sv Đorđe, Sutjel, Kodre Dakine. Bratica, Krute, Kruče, Mavrijan, Kodra, Ul. Majke Tereze, dio Bulevar Teuta i Ulcinjsko Polje;

– u terminu od 8 do 15 sati – Brdela, Briska Gora i Zoganje;

– u terminu od 11 do 15:30 sati – Đerane i Velika Plaža.

Bar

– u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Sotonići, Podgor, Brčeli i Bukovik;

– u terminu od 9:30 do 17 sati – Bijele Poljane;

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

Budva

– u terminu od 9 do 11:30 sati – dio naselja Prijevor i Seoca.

Kotor

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Glavatičići i Zagora;

– u terminu od 9 do 14 sati: Trojica, Vidikovac i Mokra Ploča;

– u terminu od 9 do 13 sati: Krivošije, Ledenice i Dragalj;

– u terminu od 9 do 12 sati – Muo.

Tivat

– u terminu od 8 do 18 sati – Dumidran (dio potrošača), Rahovići i Vrijes.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati – Kamenari, Greben i Đurići.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati: Gornja Lijeska, Ivanje-Koraći i Poda;

– u terminu od 9 do 16 sati: Babića Brijeg, Lješnica, Voljavac, Radulići, Rakonje, Grančarevo i Loznice;

– u terminu od 11 do 13 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina i Zaton.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Trmanje;

– u terminu od 8 do 16 sati: Krušev Lug, Smira, Izlasci, Drijenak, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Gacka i Štitarica;

– u terminu od 9 do 15 sati – Gostilovina i Juškovića potok;

– u terminu od 9 do 13 sati – Bjelojevići;

– u terminu od 9 do 14 sati – Štitarica 1.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Fejzići.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica i selo Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Martinovići i Gropa.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje, dio sela Štitari, Novo naselje, Fudbalski stadion, Hala sportova i dio ulice 29. novembar.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Đulići;

– u terminu od 9 do 14 sati: gradsko područje Andrijevice, Dom kulture i Bojkomerc.

