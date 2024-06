U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

U ponedjeljak će, zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska

-u terminu od 8:30 do 15 sati: Zgrada Galenike u Bulevaru Save Kovačevića kao i zgrade i naselje iza nje

-u terminu od 8:30 do 12 sati: Dio ulice Balšića prema Bulevaru Ivana Crnojevića

-u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade preko puta Telekoma u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Gola strana, Kami, dio Buronja, Dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Bera,Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića, naselje uz obalu Ribnice,Cerovice

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja), Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno Most Radovića

-u terminu od 07 do 15 sati:Mandići,Ciglana

Cetinje

-u terminu od 09 do 18 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja Bijele Poljane, Monteks i Čevo

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik,Krtine, Šljeme,Kuside, Stari Dvori

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati:Duba

-u terminu od 08 do 18 sati:” Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce)

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Prisoja, dio sela Vrbica , dio sela Tucanje, selo Godočelje-Opština Petnjica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje, dio sela Gornja Rženica

Rožaje

-u teminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bandžov

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Padež, Smrčje

Mojkovac

-u terminu od 08 do 16 sati:Podbišće,Krstac, Šundeci

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornje Dobrinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Ribarevine,Ivanje, dio naselja Sutivan (od škole do kapele), Kneževići, Bioča Ostrelj , Strojtanica

-u terminu od 09 do 10 sati: Vinilplast, Lelo, Matino, Merkator, Potkrajci, Kisela voda, Sljepašnica, Čabarkape, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Voljavac, Podbrežje, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Pobretići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 08 do 17 sati: Čokrlije

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku kod Vračari

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Turizma

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača u području oko Volija u Meljinama dio potrošača oko Milašinovića mosta na Toploj

-u terminu od 08 do 14 sati: Lazarević, Bijelići, Petijevići, Sitnica, Vrbanj, Kruševice

Kotor

-u terminu od 09 do 11 sati: Zlatne Njive, naselje oko otvorenog bazena, dio naselja Mečerov brijeg prema Zlatnim Njivama

Pljevlja

-u terminu od 08 do 17 sati: Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 09 do 12 sati: Naselje Šula

-u terminu od 12 do 13 sati: Rudnička zgrada

-u terminu od 13 do 14 sati: Dio potrošača sa Pilane

-u terminu od 17 do 18 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići

-u terminu od 14 do 17 sati:cVodovod Pliješ i Potpliješ

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Šavnik

-u terminu od 10 do 17 sati: Bijela

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Bare Žugića

-u terminu od 10 do 15 sati: “Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka,

Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.