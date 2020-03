U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Obavještenje o planiranim prekidima za 23. mart

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 23. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati: Vladene, Dubrave i dio Mataguža;

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Borisa Kidriča, dio ul. Branka Deletića, Lička ulica, dio ul. Rusa Radulovića i dio Donje Gorice oko stadiona Lješkopolja;

– u terminu od 08 do 15 sati – Pelev Brijeg;

– u termiu od 08 do 17 sati – Gomilice.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići, Begovine, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi i Donji Zagarač (isključenja u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Povrhpoljina, Markovina i Gornji Zagarač;

– u terminu od 08 do 15 sati – Vučiji Studenac i Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 16 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani i Ugnji;

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati – Nudo.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Limljani, Gluhi Do, Litine i pumpe vodovoda (Velje i Malo oko).

Plužine

– u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Crkvičkog Polja, Carina, Šćepan polje, Brijeg, Paklice i Tara-Grab.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati – Otilovići.

– u terminu od 09 do 15 sati – Vilići.

Žabljak

– u terminu od 10 do 13 sati – Tepca.

Andrijevica

– u terminu od 11 do 14 sati – selo Peovac;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo i dio sela Ulotina.

Rožaje

– u terminu 09 do 14:30 sati – Banđov.

Berane

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: ul. Mojsija Zečevića i dio ulice Svetog Save;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – selo Kurikuće.

Kolašin

– u terminu od 08 do 18 sati: Bakovići, Ilinčići, Fabrika vode – Suza, Trebaljevo, Sjerogošte i Radigojno.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Žari (Vrela).

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 8:30 i od 15 do 16 sati: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo I Požeginja;

– u terminu od 10 do 16 sati – Sela i Barice.

Obavještenje o planiranim prekidima za 24. mart

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 24. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Pelev Brijeg, Liša i naselje oko vinopodruma u Gornjoj Gorici.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi i Donji Zagarač (isključenja u trajanju do 30 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Povrhpoljina, Markovina i Gornji Zagarač;

– u terminu od 08 do 15 sati – Vučji Studenac i Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 16 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani i Ugnji;

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati – Nudo;

– u terminu od 07:15 do 17 sati – Prisoja;

– u terminu od 07 do 17 sati – Rokoči;

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Limljani, Gluhi Do, Litine i pumpe vodovoda (Velje i Malo oko).

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Sveti Stasije (dio prema Kotoru).

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati – Zelenika (Kuti) i Nakićenovići.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče.

Šavnik

– u terminu od 09 do 14 sati – Bare.

Bijelo Polje

– u terminu od 10 do 16 sati: Medanovići, Nedakusi, Kovren, Ribarevine i Stožer;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 15 do 16 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir;

– u terminu od 07:30 do 16 sati – Glibavac i Kisjela Voda.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati – Slatina.

Kolašin

– u terminu od 10 do 14 sati – Lug.

Berane

– u terminu od 11 do 14 sati – dio sela Budimlja;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Kurikuće.

Andrijevica

– u terminu od 10 do 14:30 sati – katun Jelovica;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Gračanica.

Rožaje

– u terminu od 11 do 13 sati: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Ggrahovo, Bijela Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit – mont i TV repetitor.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 – dio sela Grnčar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bijelo Polje (23.03. – 28.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

Ulcinj (23.03. – 28.03.) – Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (23.03. – 28.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (23.03. – 28.03.) – Povrhpoljina, Đuričkovići, Markovina, Gruda i Kopito;

Berane (23.03. – 28.03.) – Kurikuće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni