U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez struje ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: dio Ždrebaonika, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, , Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Ždrebaonika

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka, Lužnica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Višnjića Do, Bukovik, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: Uže područje gradskog jezgra Budve, nestanak napona će biti naizmenično ne duže od 30 minuta

Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ckara

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezerom, Pejovići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Crvena lokva – Stup

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati. Bare Kraljske, Drndari, Dragovića polje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ravna rijeka, Rasovo – Rasadnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bioča, Rodijelja – Brčve, Gubavač, Livadice

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Čokrlije

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci , Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Goražd, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kralje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gropa, dio sela Velika , dio sela Besnik

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS