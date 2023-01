U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 30. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati – Momče.

Tuzi

– u terminu od 7 do 15 sati – dio Karabuškog Polja uz magistralu.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati – Vučica i Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane);

– u terminu od 8 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Nikšić

– u terminu od 9 do 18 sati – područje Župe Nikšićke, Seoca i Rudnici.

Kotor

– u terminu od 9 do 14 sati – Dragalj;

– u terminu od 9 do 12 sati – Sveta Vrača i područje oko stare Livnice i parkinga ispod stadiona.

Budva

– u terminu od 11 do 15 sati – dio naselja Vrh Laza I Lazi.

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha;

– u terminu od 8 do 14 sati: Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići;

– u terminu od 8 do 14 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel i Ćurke;

– u terminu od 8 do 15 sati – naselje Kodre (dio od Građe komerc do Ševrona).

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 13 sati – Čokrlije;

– u terminu od 9 do 16 sati: Žurena, Zaton, Radulići, Rakonje, Grančarevo i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Trmanje i Ljevišta;

– u terminu od 8 do 16 sati: Smira, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 9 do 17 sati – Kos.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 14 sati: Gornji Lepenac, Kaludra, Donji Lepenac, Cer i Gojakovići;

– u terminu od 8 do 15 sati – Štitarica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Bukovica (zaseok Kačari).

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Šarkinovića Lakat.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Berane

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Šekular;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kralje i dio sela Slatina.

