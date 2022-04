U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 18. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 15 sati – Golubovci i dio Goričana;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Maslina: dio ulica Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i ul. Stefana Mitrova Ljubiše;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Drača oko škole 21. maj i dio ul. IV proleterske iza benziske pumpe (Obala Ribnice);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Beogradske ulica, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović i dio Bulevara Ivana Crnojevića;

– u terminu od 8 do 15 sati: Potoci i dio Zabjela (djelovi ulica: Romanovih, Jovana Joza Vukčevića i Milana Mladenovića);

– u terminu od 9 do 15 sati – dio zgrada ispod Ljubovića (iza kineske Ambasade);

– u terminu od 8 do 14 sati: dio ul. Karađorđeve, Vučedolske, Njegoševe i Bulevar Stanka Dragojevića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati – Zagreda;

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, dio Poglavica, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Donjih Martinića (Maljat, Kokotovac i dio Podglavica), kao i Kuline, Podglavice, firma Šišković, Lije, Stanjevića Rupe, Ciglana, Fabrika stanova, Burum i dio Gornjih i Donjih Martinića (Most Radovića, Srednja Glavica i Pištet).

Cetinje

– u terminu od 8 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do,Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 9 do 15 sati: Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Gvozd, Smoljevina, Ćeranića Gora i Gradačka Poljana;

– u terminu od 8 do 15 sati – Javljen i Gornji Obljaj;

– u terminu od 9 do 15 sati – Vučje;

– u terminu od 9 do 16:30 sati: Tehnopolis, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski centar, naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, ul. Narodne Omladine, zgrada Joković, zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM i Župa;

– u terminu od 10 do 12 sati – Gornje Dubočke i Pećinovac (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

– u terminu od 12 do 14 sati – Donja Somina (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

Herceg Novi

– u terminu od 9 do 14 sati – Baošići (Norveško naselje).

Budva

– u terminu od 9 do 14 sati: dio naselja Šumet, dio ulice Slobode i dio Turističke ulice.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: naselje Tomba, Alkovića Brijeg, Brkanovići, Grdovići, Velje selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala i Velika Gorana, Nikezići, Metanovići i Kovačevići.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna i Lug.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati – Đakovići;

– u terminu od 9 do 16 sati – dio sela Donja Rudnica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 15 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Koča Do, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Medanovići (naselje prema potoku), Cerovo, Pavino Polje, Nedakusi, Jabučina, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Kradenik, Cerovići – Muslići, Gorice (nova TS), Livadice, Dobrinje i Brzava;

– u terminu od 10 do 14:30 sati – Strojtanica 1 i 2;

– u terminu od 8:30 do 11 sati – Zminac;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Crniš.

Kolašin

– u terminu od 10 do 13 sati: Manastir Morača, Vrujca, Ravni, Mioska, Vočje, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Zakrilje, Osreci, Dragovića polje, Svrke, Redice, Ljevišta, Bojići, Krušev lug, Starče, Đuđevina, Bare, Drijen, Prekobrđe, Ulica, Petrova ravan, PodiRaičevine, Smira, Sela, Sreteška gora, Uljari, Međuriječje, Bulje, Jasenova, Andrijevo, Bogutov do, Jasenov do, Cerovica, Liješnje, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Repetitor RDC-a, Vlahovići, Smolice, Trešnjica, Višnje, Gornja Rovca i Trmanje;

– u terminu od 13 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 9 do 15 sati – Jasenov Do;

– u terminu od 8 do 15 sati: Selišta i dio Smailagića Polja, Izbjegličko naselje, ulica prema Željezničkoj stanici, dio ul. Milivoja Bulatovića i dio ul. Boška Rašovića.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Bjelojevići i Gostilovina;

– u terminu od 9 do 14 sati – Paćice.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: ul.Mojsije Zečevića, dio ul.Svetog Save, Budimlja, Mašte, dio sela Goražde i Vuča.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Gračanica.

Gusinje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Izvori.

