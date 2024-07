U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 22. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07:30 do 14 sati: naselje ispod Katoličke crkve.

– u terminu od 08 do 15 sati: stara medicinska škola i dio oko nje u Ul. Ljubomira Rašovića, Ul. Miloja Pavlovića, Begova Glavica.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: naselje iza Arome na Starom Aerodromu.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Suka, dio Komunice.

– u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 17 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Oraovica.

– u terminu od 08:30 do 11 sati: Slap Zete, Dobro Polje i Glava Zete.

Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Njegoševa, Ul. 29. Novembra, zgrada Pejton, Ul. Jola Piletića, zgrada stare Desetke, UL. 36 iza Vračara, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Krtine, Šljeme, Prijespa, Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, dio Integralovog naselja.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači na području Litina, Limljana, Pozanja i Karuča.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, dio Beogradskog naselja donji Štoj.

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Škaljari- područjeoko zgrade Vodovoda.

– u terminu od 09 do 11 sati: Sutvara-dio potrošača.

– u terminu od 09 do 12 sati: Turist B- područje oko Fakulteta za pomorstvo i potrošači uz Šetalište.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11 sati: Kumbor-područje oko Olimpije.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Dapsića.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 12 sati: Sutivan.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje – Draškovina, Pisana jela, Kneževići, Stubo, Babića brijeg, Ribarevine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež, Gornja Rovca, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Stričine, Donja Štitarica, Bistrica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:00 sati: dio Vojnog Sela.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Kop Borovica, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Katun, Boščinovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Sinanovića Luke.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Zminica, Ul.Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS