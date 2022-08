U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 29. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Farmaka, dio Dajbaba i Manastir Dajbabe.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Novog Sela, dio Livada Bandića, Savović, Velmont, dio Lužnice, Ćafa, Baloče (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac. Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski, Mokanje, Lakat i dio Studenog.

Zeta

– u terminu od 9 do 14 sati: dio Mojanovića, Goričani, Sportski centar – Begalci, Željeznička stanica – Golubovci i naselje oko stanice.

Cetinje

– u terminu od 9 do 14 sati: dio naselja Stankova Gomila, Bulevar crnogorskih junaka, dio Humaca i Bajica –Pozduje, Bogdanov Kra, Ulica Peka Pavlovića i Save Burića.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Dragovoljići i Javljen.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Brezna i pilana „Brezna“.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati: Donji Rastiš, Curanovići, Lolovići i Gornji Rastiš.

Bar

– u terminu od 9 do 13 sati – Dubrava 2.

Kotor

– u terminu od 9 do 9:30 sati – kratkotrajni prekid u napajanju područja oko Kružnog toka u Škaljarima.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 18 sati: Odžak, Alići, Vilići i Zekavice (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati – Glisnica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica.

Žabljak

– u terminu 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva i Borovac.

Bijelo Polje

– u terminu 9 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Cerovo, Ribarevine, Pavino Polje i ulica Strunja Bulatovica.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati – Ravni;

– u terminu od 8 do 15 sati: Vladoš, Drijenak, Sunga i Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati – Lepenac;

– u terminu od 9 do 16 sati – Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati – Babića Polje;

– u terminu od 8 do 17 sati – Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati – Razboj.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Kurbadovići;

– u terminu od 11 do 14:30 sati – Skarepča.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Tucanje;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – dio sela Radmanci.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, dio sela Budimlja, dio sela Bubanje i selo Rijeka Marsenića.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Babino Polje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

