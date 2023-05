U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 15. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dajbabskog brda, dio Donjih Kokota, Ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dolovi

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Bršna, dio Lukpova, Granice, Brankov Do, Ul. 18. Septembra, Ul. Petra Komnenića, Ul. 45, dio Humaca

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: svi korisnici sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

-u terminu od 10:00 do 12:00 sti: Ul. 79

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Prcanj- područje oko i iznad Vile Karmen

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale do naselja Truć, naselje ispod magistrale od Fakulteta za pomorstvo do zgrade Mravinjak

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: kompletno područje Grblja, Industrijska zona Kotor, Mirac, Koložun , Čavori biće bez napajanja u intervalu 12 do 15 casova, a u intervalima od 10 do 12 i od 15 do 20 casova biće smanjena pouzdanost u napajanju i mogući su prekidi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja donji Štoj (centar), dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Mandra

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio naselja Nova Mahala, dio naselja u blizini Autobuske stanice

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stari Bar

Budva

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Drobni pijesak, dio naselja Blizikuće, Tudorovići, Podličak,Čelobrdo,Man.Praskvica,HS Praskvica.

-u terminu od 0:00 do 6:30 sati: kompletno područje gradskog jezgra Budve i Bečića zaključno sa Rafailovićima; Markovići, Brajići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Prijevor, Seoce, Jaz, Poljice i dio Grblja (Lastva Grbaljska, Krimovice, Glavatičići, Trsteno, Gorovići, Zagora)

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: pumpe vodovoda u Buljarici, Golubovići , Đurovići , Kisikana, Burine, “Messer DOO”)

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Razdolje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dio sela Gornja Rženica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela – Kratkotrajna isključenja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Lagatori, dio sela Savin Bor

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Beranselo,Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gornji dio naselja Pešca

-u terminu od 12:00 do 15:00 Sti. prigradsko područje i sela u okolini Berana ,Hotel Berane, industriska zona Rudeša( Šip Polimlje i Šumsko pilanu,Kips,Obod,Europolis)

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Juškovića potok, Slatina, Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Babića polje, Čuklin

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojeviće

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica II

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mioče – Dobro brdo, Ul. Đorđija Stanića, zgrade: ‘Sjenička’ i ‘Tri ćulafa’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje , Božovića polje, Rasovo, Stožer 1, Pripčići, Babića Brijeg , Obrov

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Ul. Mojkovačka, Arsenija Gagovića,Novice Cerovića

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

