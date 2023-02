U ponedeljak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 13. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Stare Zlatice, Milunovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, Sušica, dio Lazina, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: područje Katunske nahije- Cuce, Bjelice, Čevo,Velestovo, Markovina, Barjamovica, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići i Resna

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja, Bijelo Polje, Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vidrovana, Kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga, Dio Ozrinića, Bršno, Koravlica, Usputnica, Dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, Rudnik Zagrad, Dabovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zenelovići, Kosići, Mide Bojke

Budva

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: Bijele Poljane

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastri Ribnjak, dio potrošača u blizini autobuske stanice u Baru i korisnici u blizini “Bonese”, dio korisnika na području Limljanja, korisnici na području Gluhog Dola

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Sotonići, Podgor, Brčeli , Bukovik

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kaludra

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Bojići, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sutivan

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Ulica Muniba Kučevića

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žurena, Zaton, Radulići, Rakonje, Grančarevo, Voljavac

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ratiševina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kamenari, Đurići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dražin Vrt

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Daošine

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: Morinj, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči Repaji, Kostanjica,Verige

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Risan, Perast, Dražin Vrt, Vitoglav, Strp, Lipci, Krivošije, Dragalj

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Repetitor Kula

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Mašnica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Kruščica

Berane

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: – Sela:Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kralje

