U ponedeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 11. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Naselje između marketa Venkor i restorana Internacional, dio ul. Borisa Kidriča, Miloja Pavlovića, Goričke, Nikšićke i Moračke, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, UlicaMiloja Pavlovića, Peuta.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda, dio Rogama, firma Eminent (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni, Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke, Oraovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 10 do 14 sati: Lastva Čevska.

– u terminu od 12 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do, Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Bajramovica, Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, Baljački Do, Ul. 18. Septembra, Ul. 79, Ul. 45, dio Humaca, Vitalac.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubljevići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mišići Liše potok, dio naselja Čanj (Kaptaža), Duške.

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Makedonskog naselja u blizini marketa “IDEA”, Ul. Petovića zabio 9a i 9b, potrošači ispod restorana “Vidikovac”, Potrošači na području Bujića ispod tunela “Sozina”, dio naselja Dubrava, ul.126 do ul 131.

Budva

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Seoce, Prijevor, dio topliškog Puta.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pinješ – Potok, ulica Cafo Begu, Pinješ, Kosovska ulica.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati: područje iznad Autobuske stanice Herceg Novi, područje između Novosadskog i zgrada Prvoborca, Hotel Topla, područje oko gradskog Muzeja i oko tunela.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kamenari iznad trajekta, Jošica, Đurići, Greben, okolina samoposluge i škole Kamenari.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Crni Vrh.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

– u terminu od 09 do 11 sati: Sela:Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Beranselo, Veliđe, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića Navotina, Crni Vrh, Lubnice, Praćevac, Bastahe, Kurikuće, Glavaca, Vuča i Jelovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Crni Vrh.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Beranselo, Veliđe, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića Navotina, Crni Vrh, Lubnice, Praćevac, Bastahe, Kurikuće, Glavaca, Vuča i Jelovica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mujića Rečine, Međuriječje, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Traforeon Silos.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Krasića strana, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

– u terminu od 10:30 do 14 sati: Konzum Mojkovac (isključenje 10 kV izvoda sukcesivno, ne duže od 30 min).

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasen.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

