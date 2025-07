U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 09. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Ulica Džordža Džeksona

-u terminu od 08 do 15 sati: IRD Šume,Dio Kakaricke prema Vrelima,Staniseljići,Park šuma Zagorič.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak, Kula Lakića, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo ,Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža, Sjenokosi

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

-u terminu od 7:30 do 15 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

-u terminu od 8:30 do 16:30 sati:Potrk.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: naselje Velika Plaža kod novog mosta

-u terminu od 08 do 12 sati: naselje Pinješ iza hotela “Maghrib”

-u terminu od 08 do 14 sati:plaža Majami i okolne plaže, objekti prema plaži Majami, naselje Donji Štoj kod autokampa Tomi,dio kućica sa desne strane od restorana prema račvi.

-u terminu od 08 do 15 sati: POVREMENO! Gornja Bratica, Uvala Valdanos, Mavrijan, Kruče, Kruče-Izvor, Hije, Uvala Kruče, Mavrijan Vojska, Salč, Ulcinjske Krute

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja: Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica i potrošači oko “CUNGU” doo.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:Dio potrošača koji se napajaju iz MBTS 10/04kV Ilino Mijovići.

Tivat

-u terminu od 7:30 do 09 sati: Bogišići 2.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 17:30 sati:Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča,Selo Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Lješnica.

-u terminu od 09 do 16 sati: Mladost, Knjigopromet, Inženjeringpromet, Vagen, Unipred, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo,Zaton-Klinac,Srđevac,Njegnjevo,Sutivan,MuslićiIvanje,Babića brijeg,Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Zminac, repetitor ‘Kurilo’,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Grančarevo, Ujniče,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo.

-u terminu od 10 dp 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Padež,Gornji Pažanj.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje,Gornji Lepenac,Pržišta,Kooperacija, Donja Polja, Krasića Strana, Javorje, Ckara,Matovine ,Gojakovići,Juškovića potok,Selišta.

-u terminu od 08 do 13 sati: Rudnica.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 15:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati:Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 15 sati: Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje,Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, carina i granični prelaz Ranče, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Honsiće.

Žabljak

-u terminu od 09 do 15 sati: Junča Do, restoran Javorovača, zgrada Sindikata i Policije, naselje Klaonica,Meždo.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac,Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

