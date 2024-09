U ponedeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 16. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice i Jasika, dio Stare Zlatice, dio Zlatice prema strelištu, “Holandske sestre” i zgrade iza njih i naselje oko njih u park šumi Zagorič i dio naselja oko groblja u Zagoriču, zgrade preko puta Telekoma u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, ulica Sednjoškolska i Radnička, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, dio Bigora, naselje iza Škole Sutjeska, ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila, dio Tološa Ulica Ceklinska.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Gluvi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Glavice, Naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke, Prentina Glavica, Počijevka.

– u terminu od 12 do 16 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Orašje, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajno isljučenje)

– u terminu od 12 do 16 sati: Sladojevo Kopito, dio Ćurioca, Velje Polje, Oraška Jama.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Presjeka, Rubeža, dio Oštrovaca.

– u terminu od 08 do 17 sati: Kuta.

– u terminu od 09 do 11 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi, Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, ul. Gračanička, ul. Trgovačka, bulevar 13.jul, dio Kličeva.

– u terminu od 11 do 13 sati: Ul. Obala Bistrice, Ul. Glibavačka, ul. Zetska, dio Ćemenaca.

– u terminu od 13 do 14 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Put pored Bistrice, dio Rastoka.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio potrošača na području Veljeg Sela.

Ulcinj

– u terminu od 08: 30 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj (nekadašnje Beogradsko naselje).

Kotor

– u terminu od 08: 30 do 09: 30 sati: Mirac.

– u terminu od 09 do 11 sati: Glavati-Prčanj.

Andrijevica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni : Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: dio Ma[te.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Voljavac, Gornja Lijeska, Dobro brdo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje, Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava, Korita, Sutivan, Zminac, Ribarevine, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Vrh.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Gornja Rovca, Mušovića Rijeka.

– u terminu 09: 30 do 12: 30 sati: Ski centar ‘1600’, Bazna stanica, repetitor ‘Zekova glava’, tunel ‘Klisura, mHE ‘Paljevinska’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Krstac-Šundek, Dobrilovina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Mrdo, Kovijanići, Ćetkovići, Pejovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Kraljevo kolo, Baza 1, Baza 2, Biogradsko jezero.

Petnjica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: djelovi Petnjice i Tucanja, Orahovo.

Plav

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 satiSela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje, dio sela Murino.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Kovačka Dolina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

