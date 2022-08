U petak zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 19. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir, Mosor, dio Zagoriča, Ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, dio Dajbaba, Manastir Dajbabe

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Veljeg Brda

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Spuža-Kuline, dio Pričelja, dio Radovča

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje, Brezna, Pilana Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pilatovci, Javljen

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo , Grebice , Rastoci ,Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna 13 jul

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Veliki Ostros, Arbneš, Ckla, Donje Zaljevo i kamenolomi u blizini puta za Ulcinj

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Guskić, Dražin vrt i Bajova kula

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Slatina, Gornja Polja, Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vranještica, Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Femića krš

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Kruševo-Crnionica, Božovića polje – Majstorovina, Rasovo-Rastoka, Pali, Ravna rijeka-Sopljače, Jabučina

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Malindubrava, Skarepča

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Kurbadovići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Malindubrava

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Đurđevića Tara

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

