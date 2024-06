U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 21. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 19:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu.

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio stare Zlatice ulicaPrimorska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Bratonožićka, dio naselja oko groblja u Zagoriču, dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Momišića, ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, Dio ul. Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ulica Đura Cagorovića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Osredina, Lužnica, Grlić

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Presjeka, Krtine, Šljeme, Laz

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ul. VI Crnogorske, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Narodne Omladine, Ul. 18. Septembra, Ul. Petra Komnenića, Ul. 45, Ul.79, Ul. Beogradska, PP Neksan, Zgrada Zdravstva Rudo Polje

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Ul. Veselina Masleše, Ul. 39, Ul. 123, Ul. 124, Ul. Marka Vujovića, Ul. Narodne Omladine, Ul. Jele AndrijaševićUl. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske, Staro Pazarište

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Ul. Žarka Zrenjanina, Ul. Serdara Šćepana, Ul. Narodne Omladine, Ul. Braće Samardžić, Ul. Mila Kilibarde, Ul. Rada Kneževića, Ul. Sava Burića, Ul. Vojvode Ilije, Ul. Jovana Kuzmana, Ul. Ramiza Sadika, Ul. Borislava Pekića,Ul. Milana Papića, Ul. Mata Antunovića, Ul. VI Crnogorske, Ul. Đoka Banjanina, Samački Hotel

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio nas. Kolomza, Pistula, Repetitor Možura I dio naselja kodre

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Donji štoj (kod BG Naselja)

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio Centra Donjeg Štoja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’s

Mojkovac

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Pržišta

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Donja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Slatina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Smrčje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Babića brijeg

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Majstorovina

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Rasovo – Rastoka, Lješnica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Godočelje, dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde , dio sela Mašte

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: Krejino Vrelo, naselje Šuljkovac – moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Hoćevina

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Brajkovača

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS