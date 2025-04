U petak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 25. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Zgrade preko puta Dječije Bolnice, ygrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske.

– u terminu od 08 do 15 sati: IRD Šume, dio Donje Gorice-Kolovrat, ulica Pavla Mijovića, Dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, Podsić.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 11 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 07 do 11 sati: Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug i Donje Selo.

– u terminu od 11 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratotrajna isključenja)

– u terminu od 11 do 15 sati: Luke, Jelenak i Kula Lakića.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulica Grahovska, Ivanbegova, Obilića Poljane, Bogišin krš i dio Donjeg Kraja.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, dio Laza, dio Dragovoljića, Laz, Donje Crkvice, Rubeža, Kunovo, Granice, Lukovo, Ivanje, Seoca, Bukovik, Vučje, Prekića polje, Gvozd, Smoljevina, Gradačka Poljana, Žirovnica, Gora Ćeranića, Laz, Dragovoljići, Bunići, Gračanica, Risji Do, dio Rubeža.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Budva

– u terminu od 08 do 12 sati: Potrošači objekta bivšeg JAT-a.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: DOSITEJEVA, Stanari ULAZA VI.

– u terminu od 09 do 10 sati: Dio nas. : Brežine, PETROVAC.

– u terminu od 10 do 11 sati: Dio nas. : PETROVAC (ULICA IV, ULICA XVI).

– u terminu od 11 do 12:30 sati: Dio nas. : LUČICE, ULICA VI, ULICA XV.

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: HOTEL”RIVIJERA” – PETROVAC.

– u terminu od 13 do 14 sati: HOTEL”PALAS” – PETROVAC.

– u terminu od 14 do 14:30 sati: Dio nas. : PETROVAC ( NIKA ANĐUSA, ULICA II, ULICA XIV ).

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Dio nas. : PETROVAC ( NIKA ANĐUSA, ULICA II, ULICA XIV ).

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Totoši i Kodre(od tržnog centra Cungu prema semaforima i prema benzinskoj pumpi).

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Dumidran.

– u terminu od 09 do 12 sati: Gradiošnica – Bogdašići, Mrčevac 2, Matkovina, Markostan 1.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Morinj – centar.

– u terminu od 08 do 15 sati: Čeren- Lastva Grbaljska.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zgrade “PREMIA” Vrmac.

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 13 sati: kompletno područje Bijele i Kamenara.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Košutiće, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 09 do 14 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Obrov, Rodijelja, Brčve, Donji Mojstir, Mokri lug.

– u terminu od 08:30 do 11 sati: Zgrada ’50 stanova – apoteka’ i zgrada uprave Parking servisa.

– u terminu od 09 do 16 sati: Draškovina, Pavino Polje, Njegnjevo, Muslići, Zaton – Klinac, Zaton – stara škola, Sutivan, Jabučno, Rasovo-Rasadnik, Ribarevine, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Lješnica – Mrdavac.

– u terminu od 12:30 do 15 sati: Loznice (dio naselja oko lamela Petoljetke).

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Blatina, Migalovica, Bistrica-mHE, Lipovska Bistrica, Lancer, Lipovo, Plana, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Pržišta, Gornja Polja, Pobrsijevići, Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Novšiće.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meteorološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u ul. 3. Sandžačkoj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje, Brvenica.

– u terminu od 10 do 12 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Plunca.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo.

– u terminu od 14 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Pitomine-Blagota, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

