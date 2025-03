U petak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 21. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: ulica II sandžačke brigade, dio ulica Španskih boraca, dio ulica Žikice Jovanovića Španca, ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice.

– u terminu od 08 do 15 sati: IRD Šume, dio Donjih Kokota, ulica Veliše Popovića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

– u terminu od 08: 30 do 15 sati: dio Momišića preko puta Hrama.

– u terminu od 09 do 15 sati: ulica Ksenije Cicvarić i Stane Tomašević Arnesen.

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela, Plana, Malenza, Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 10 do 15 sati: Njeguši, Žanjev Do, Kuk.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 10 do 14 sati: Tuški Rogami.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Lukova, Golubni Do (Repetitor Somina), Jasikovica (Bajov Kamen), Goslić, Javljen, Zaljutnica, Višnjića Do, Seline, Krstac, Bobotovo Groblje, Papovina, Gornji Kazanci, Donje Čarađe, Montex.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje.

– u terminu od 10 do 12 sati: mHE Vrbnica.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Veljeg Sela, naselje Brca u blizini pruge, Šaren sat.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača ulice Nikole Lekića, dio potrošača ulice Gavrila principa preko puta OŠ Anto Đedović, OŠ Anto Đrdović, potrošači u ulici Jovana Jovanovića Zmaja.

Budva

– u terminu od 09 do 10 sati: Kraljevsko odmaralište.

– u terminu od 10 do 10: 30 sati: dio naselja: Bečići, S 42-42, Jadranski Put, “Adriatic Yachting Services”, iznad Naftagasa.

– u terminu od 10: 30 do 11: 30 sati: “Queen Hotel” Doo Podgorica..

– u terminu od 11: 30 do 12: 30 sati: dio naselja: Stevana Štiljanovića, Marina Bečića, B1-B2, Bečiči, Staro Selo Bečići II, Bečići.

– u terminu od 12: 30 do 14 sati: Hotel „Beograd“.

– u terminu od 14 do 14: 30 sati: Hotel “Montenegro”.

– u terminu od 14: 30 do 15 sati: Hotel „Tara“.

Ulcinj

– u terminu od 08: 30 do 15 sati: naselje Kruče, repetitori u Podstegvaš.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Nove Mahale, ulica Mehmet Đuli i dio ulice Voja Lakčevića.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Popova ulica.

– u terminu od 08: 30 do 11: 30 sati: Muo – Ramadanović – područje oko starog magacina.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 14 sati: Zabrđe, Obosnik, Petrovići.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: dio sela Trešnjevo – naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark, sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Seoce – zaseok Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark.

Berane

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: djelovi Šekulara i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Obrov.

– u terminu od 09 do 14 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Obrov, Ribarevine, Donji Mojstir, Brčve, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Gornja Lipnica, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zgrade ‘Rasadnik’ i ‘Kolić’, Medanovići (dio naselja prema Babića brijegu), Cerovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Kos, Sjerogošte, Bojići, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo, Vrujca, Ravni.

– u terminu od 10 do 14 sati: Industrijsko, Izbjegličko, SM Polje, Vijenac, Gorska, Željeznička stanica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Donji Lepenac, Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Marića luka.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: djelovi Vojnog Sela, Hakanja, Đuričke Rijeke i Bogaića.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Vuča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

