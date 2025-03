U petak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 14. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat,IRD Šume, naselje oko nekadašnjeg Elastika,Ulica Buta Lekića, Slobodana Škerovića, V Proleterske i Mušikića (naselje uz novi most),dio Bigora

-u terminu od 07 do 15 sati:KIPS kvart kod Radoja Dakića,Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Dio Komunice, Dio Novog Sela,Glava Zete,Dio Pričelja

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati:Željeznička Stanica Golubovci i naselje oko stanice

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Žirovnice, dio Rubeža,Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića,Dio Lukova

-u terminu od 08 do 14 sati:Ul. Njegoševa, Ul. 29. Novembra, zgrada Pejton

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Seljani

Budva

– u terminu od 09 do 12:30 sati: HOTEL”ALEKSANDAR”,DOO”RAKOVAC,KOMERC”PICERIA-LIM, D.O.O.”KAIROS”-CAFE BAR REST. NEMESIS DOO – PODGORICA

-u terminu od 14 do 15 sati:dio nas. : SEOCE,PRIJEVOR ,RADIO DIFUZNI CENTAR-REP.SPAS

-u terminu od 09 do 10:30 sati: Dio nas. : Plaža JAZ ,

-u terminu od 10:30 do 11:30: Dio nas. Plaža JAZ ,

-u terminu od 11:30 do 12 sati: Dio nas. : PRIJEVOR , SEOCE.

-u terminu od 12 do 13 sati: Dio nas. : SEOCE,PRIJEVOR ,RADIO DIFUZNI CENTAR-REP.SPAS

-u terminu od 13 do 14 sati: Dio nas. : SEOCE ( ZG investitora “INVENTA” )

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:Mandra i Bašbuljuk

-u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Velje sela

-u terminu od 09 do 15 sati: Poštočaci oko Bar Trade-a, Petrovići, Stovarište Kika,

Kotor

– u terminu od 11 do 14 sati:Grbalj (Industrijska zona, Dub, Sutvara,Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Šišići, Popova ulica, Pelinovo, Nalježići, Odže, Jugodrvo, Lješevići, Vranovići, Bigova, Lukavci, Pržice, područje oko tunela Vrmac), Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča, Crveni Brijeg, Pipoljevac, Mirac, Čavori, Koložun,

-u terminu od 10 do 11 sati: Autokamp, Daošine, područje oko Psihijatrijske bolnice i Psihijatrijska bolnica, područje uz donji puta od Pomorske biblioteke do Oparenog Brijega,

-u terminu od 11 do 12 sati:Sveti Stasije-područje oko Makedonskog odmaralista, Kavalin, Raškov Brijeg

-u terminu od 09 do 10 sati:Institut za biologiju mora

Herceg Novi

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati:Kumbor -područje uz donji put i područje oko Olimpije

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Zaton – stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo,Dobrakovo,Ribarevine,Donji Mojstir,Brčve,Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Gornja Lipnica,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo

-u terminu od 08 do 16 sati:Obrov

-u terminu od 09 do 17 sati: Zgrade ‘Rasadnik’ ,Brzava, Femića krš, Medaševine, Prijelozi, Zagrad

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15 sati:Uloševina, Lojanice, Lepenac-škola, Žari-Brezovac, Žari-Razboj,Žari-Vrela

-u terminu od 08 do 15 sati:Rudnica,Donji Lepenac,Feratovo polje,Gornji Lepenac,Pržišta,Marića luka

Kolašin

-u terminu od 10 do 14 sati:Industrijsko, Izbjegličko, SM Polje, Vijenac, Gorska, Željeznička stanica

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Kos, Sjerogošte, Bojići

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica,Bojovići, Božici, Djulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi- zaseoci 8Krajišta, Miškovića Žar, Paljine i Japan), Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblja, crkve. Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hotel Lokve, Petnjik, Dapsiće ,Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ, Dio sela Goržde

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Tucanje,selo Bor

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Plunca

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

