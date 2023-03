U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Ulcinj

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Femići, Ada Bojana, Reč i Monako, Gornji i Donji Štoj, Kodre Dakine, Sv.Đorđe.

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, dio Novog Sela, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ljubotinj

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjeloševina, Višnjića Do

Budva

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Ul.Omladinslih Brigada , dio Ul.Sremskog fronta , dio naselja Boreti-Vještica , dio naselja Bečići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio naselja Podkošljun

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Perovići

-u terminu od 9:30 do 17:00 sati: Bijele Poljane

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: sela Orahovo Dupilo, Popratnice, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj, Oćas, Komina

Tivat

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tomičići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Škaljari-podrzčje oko tunela

Herceg Novi

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Bijela-područje oko škole

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Baterija Zelenika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela:Petnjica ,Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca, Vuča, Babino-Opština Berane

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Uže gradsko jezgro Berana naselja:Od Crvenog Solitera do Vojnog Osijeka ,oko Ribnjaka,Motel Roibjak,oko tehničke Škole inaselje Pešca

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Navotina, dio sela Gračanica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Babino Polje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Žari – Brezovac, Jakovići 2, Gornje Polje-Podbišće, Gornja Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikoljac (Rogojevići i dio naselja između škole i kapele)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Voljavac, Kukulje , Grančarevo, Jabučno, Femića krš, Zaton, Cerovo 2, Sutivan

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

